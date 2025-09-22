Respuesta del gobernador al secretario del Secretario de Bali, Anggari ASN, debido a la fuga de contribuciones de donación para las víctimas de las inundaciones

Denpasar, Viva – Gobernador Bali Wayan Koster respondió al video viral del secretario regional (Secretario) Bali Dios hizo a Indra que regañó Asn En una conferencia grabación de video.

Leer también: Danpuspom llama a los soldados de TNI en OJOL para hacer las paces, pero más investigaciones



Se sabe que en las piezas de video el Secretario regañó a ASN en el alcance del gobierno provincial de Bali por la difusión de la dirección de recolectar donaciones de desastres inundación que está vinculado de acuerdo con el rango acompañado de protestas de empleados por el nominal solicitado y cuán transparente es.

«No reprender, no, no fue negativo», dijo Koster en Denpasar, el lunes.

Leer también: Estado lleno de gente reconoció a Palestina por delante de la Asamblea General de la ONU



«Él es el secretario como entrenador de empleados, naturalmente, y esta donación es una cooperación mutua voluntaria, lo que es un problema», continuó al margen de asistir a un examen de disertación en la Facultad de Derecho, Universidad de Udayana.

El gobernador Koster reiteró que la colección de grandes donaciones de inundaciones era la cooperación mutua, no le importaba si ASN no contribuía de acuerdo con el punto de referencia, por lo que según él ya no debería ser cuestionado.

Leer también: BMI tiene una caridad para las víctimas de las inundaciones de Bali y NTT



«Está vinculado porque el nivel de ingresos es diferente, el rango es diferente, la referencia se da de acuerdo con la referencia, quiere ser más grande, quiere ser más bajo, no (donar) también está bien», dijo.

También se aseguró de que la contribución del ASN del gobierno provincial de Bali fuera administrado de manera transparente por la Agencia de Personal Regional de Bali (BKD) y este patrón de cooperación mutua se llevó a cabo comúnmente durante el desastre, como el Covid-19 anterior y la erupción del Monte Aguung.

Más tarde, la donación de cooperación mutua estará en nombre del gobierno provincial de Bali ya no es un individuo, y se utiliza para apoyar las necesidades posteriores al desastre o la mitigación teniendo en cuenta que Bali será llovido nuevamente a fin de año.

«Esto es para que el trabajo colectivo juntos, debe ser compatible porque el patrón de cooperación mutua es la identidad del pueblo indonesio, debe activarse cada vez que enfrentemos problemas, involucrar a la comunidad para trabajar juntos voluntariamente cuánto es una referencia», dijo.

«Según BMKG, el pico de la lluvia comenzará en noviembre, diciembre, enero a febrero y la gran lluvia tiene el potencial de desastres, esto es lo que anticipo con los fondos de cooperación mutua», continuó.

Mencionado de la circulación de problemas de ASN se transferirá si no donaron de acuerdo con la referencia, el gobernador Koster negó, según él, no había dirección para que las noticias estuvieran mintiendo.

«Nada, mentir, esto es voluntario, es exagerado, quien (quién dice) no existe, es exagerado por personas irresponsables», dijo. (Hormiga)