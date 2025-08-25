Respuesta de TNI sobre las solicitudes para asistir al caso Arya Daru

Yakarta, Viva – Jefe de Centro de Información (Kapuspen) TNI El mayor general Tni Kristomei Sianturi dijo que su partido aún no había recibido una solicitud para ayudar a investigar el caso de la muerte. diplomático Ministerio de Asuntos Exteriores Arya Daru Black.

«Hasta este momento, el comandante de TNI no ha recibido la información, sí, tanto oficial como por vía oral», dijo Kristomei cuando se conoció en Yakarta el lunes.

Dijo que el TNI estaba listo si se le pedía ayuda. Básicamente, dijo, el TNI había sido jurado para realizar órdenes.



Young Diplomat del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan

«El juramento del tercer guerrero no refutó las órdenes o la misión, sí, hacemos lo que el TNI puede dar, para ayudar, definitivamente ayudaremos», dijo.

Sin embargo, relacionado con el caso de la muerte de este diplomático, Kristomei dijo que la necesidad de una revisión de la forma de asistencia que podría dar el TNI.

«Depende nuevamente, cuál es la capacidad del TNI que se puede secundar para ello. Entonces, cierto, hasta ahora ha sido el reino de la policía. Creo que es suficiente, pero luego veremos porque en este momento el TNI no ha recibido la solicitud», dijo.

Anteriormente, la familia Arya Daru durante una conferencia de prensa en Yogyakarta, el sábado (23/8), transmitió una solicitud al presidente Prabowo Subianto para instruir al jefe de la policía nacional, al comandante de TNI y al Ministerio de Relaciones Exteriores para explicar de inmediato la causa de la muerte de su hijo.

El padre del difunto Arya Daru, Subaryono, afirmó estar indefenso por información que varió sobre la causa de la muerte de su hijo.

Por lo tanto, esperaba que el «misterio» se revelara pronto hasta que Arya Daru y su familia ganaron justicia.

Arya Daru Pangayunan (ADP) fue encontrado muerto con la condición de la cabeza envuelta en una cinta adhesiva en la sala de huéspedes Gondia Boarding House Room 105 Room, Jalan Gondangdia Kecil Número 22, Cikini Village, Menteng District, Central Yakarta, el martes (8/7) alrededor de las 08.10 hermanos.

La Dirección de Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta concluyó que la muerte de ADP sin la participación de otros. La conclusión se basa en los resultados de la investigación realizada por investigadores que involucran a varios expertos.

La policía tampoco encontró sustancias peligrosas en el examen toxicológico del cuerpo de ADP, mientras que el Centro de Laboratorio Forense de la Policía Nacional (Puslabfor) declaró que no había ADN y huellas digitales que no se encontraron ADP en la ubicación de su cuerpo. (Hormiga)