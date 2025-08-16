Respuesta de Ragnar Oratmangoen ver Gaza Boy afectado

VIVA – extremo Equipo nacional Indonesia, Ragnar el oratmangoParticipar en destacar la tragedia humanitaria que sucedió en los niños en GazaPalestina. No pudo contener la tristeza después de ver a los niños en Gaza siendo el objetivo del ataque con drones Israel.

Los ataques aéreos israelí continúan golpeando a Gaza. Trágicamente, el ataque atacó a los palestinos que buscaban asistencia humanitaria.

Al ver esa condición desgarradora, Ragnar reacciona a través de cargas en las redes sociales. El jugador de 27 años replicó un video que muestra a Gaza Boy casi se convirtió en víctima del ataque de drones israelí en la historia de Instagram.

«Drone casi mató a un niño que se había alejado del ataque cercano», dijo el comunicado en el video compartido por Ragnar.

La carga fue rota por un emoji desconsolado por el jugador del club belga, Dender, como una señal de su dolor para ver el sufrimiento de los Gazanes.

Los últimos datos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) revelaron que el número de bajas continúa creciendo.

Del 27 de mayo al 13 de agosto de 2025, hubo al menos 1.760 palestinos asesinados mientras buscaban ayuda.

«Desde el 27 de mayo, y hasta el 13 de agosto, hemos notado que al menos 1.760 palestinos han sido asesinados mientras buscaban asistencia; 994 alrededor de la GHF (Fundación Humanitaria de Gaza) y 766 ubicaciones a lo largo de la ruta de convoyes de suministro. La mayor parte del asesinato fue llevado a cabo por el ejército israelí», la Comisión de Derechos Un humanos de Palestino, citado por AFP.

El número saltó de los datos anteriores el 1 de agosto que registró 1.373 muertes.

Mientras tanto, la Agencia de Defensa Civil de Gaza informó al menos 31 personas asesinadas por tiros israelíes el viernes (8/15), incluidos 12 residentes que esperaban asistencia humanitaria.

El ejército israelí argumentó que las operaciones llevadas a cabo destinadas a destruir la capacidad del ejército de Hamas. También afirman continuar tomando medidas preventivas para minimizar las bajas civiles.