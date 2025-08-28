Respuesta de Pssi Ketum con el oficial Thom Haye News a Persib Bandung

VIVA – Presidente PssiErick thohir, abre la voz sobre el movimiento del centrocampista Equipo nacional Indonesia, Thom Hayequien se acercó oficialmente a Perseguidor Bandung. Después de más de 10 años de una carrera en los Países Bajos, Haye finalmente regresó a casa para fortalecer a Maung Bandung.

Persib presentó a Thom Haye el miércoles 27 de agosto de 2025, junto con la llegada del nuevo defensor extranjero, Federico Barba.

«Si veo a nuestros jugadores de la diáspora que quieren ayudar a la liga, sí, tenemos que apreciar», dijo Erick Thohir en Sarinah Mall, Yakarta, miércoles 27 de agosto de 2025, mientras asistía a la exposición fotográfica de 90 ‘y más allá.

Thom Haye llegó a Bri Super League en una transferencia gratuita después de que su contrato con Almere City no se extendió. La temporada pasada, el jugador de 30 años registró 29 apariciones en Eredivisie con 25 veces iniciales e incesó dos asistencias.

A lo largo de su carrera, Haye ha defendido siete clubes diferentes: AZ Alkmaar, Willem II, Lecce, Ado Den Hague, NAC Breda, Heerenveen, a Almere City.

«La elección es una decisión personal como jugador profesional. Tienen derecho a jugar en cualquier lugar, en cualquier liga que quieran. Incluyendo jugadores extranjeros que desean desempeñarse en Indonesia», dijo Erick.

Haye no es el único jugador Equipo nacional indonesio Aquellos que eligieron una carrera en la Liga 1. Anteriormente, estaba Rafael Struick que fortaleció a Dewa United y Jordi Amat con Persija Jakarta.

En Persib, Haye estaba obligado por un contrato de dos años. El vicepresidente CEO de PT Persib Bandung Dignified (PBB), Adhitia Putra Herawan, enfatizó que este reclutamiento fue un paso estratégico para fortalecer el centro del campo de Maung Bandung.

«Haye es una recomendación directa para el entrenador Bojan Hodak porque su personaje está de acuerdo con las necesidades del equipo. Creemos que la calidad y la experiencia serán una adición importante a las ambiciones de PERSIB en la Super League y la AFC Champions League 2», dijo Adhitia.

Actualmente Persib ocupa el séptimo lugar en la clasificación de la Super League con cuatro puntos de tres partidos. Este fin de semana, Maung Bandung tocará una gran fiesta frente a la cima de la clasificación, Borneo FC, en el Bandung Gelora Lautan Api Stadium, el domingo 31 de agosto de 2025 a las 19.00 WIB.