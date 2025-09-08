Respuesta de Pramono sobre la fantástica asignación de la casa para miembros de DPRD de Yakarta

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono anung habló sobre Prestación Casa DPRD DKI Yakarta cuyo valor alcanza Rp78.8 millones por mes.

Pramono dijo que el lunes 8 de septiembre, el DPRD celebrará una reunión que discute la asignación. También afirmó haberse comunicado con el DPRD.

«Lo primero que soy como dije que me he comunicado con el DPRD de Yakarta y hoy celebrarán una reunión», dijo Pramono, después de inaugurar la parada de la Guardia de Yakarta.

Mientras tanto, Pramono no comentó mucho sobre esta asignación. Porque la autoridad completa está en el DPRD de Yakarta.

El presidente de la DPRD de Yakarta, Khoirudin presidió la reunión plenaria de la determinación del gobernador y vicegobernador de Yakarta para 2025-2030, martes 14 de enero de 2025

«Por supuesto, la autoridad, esta decisión está completamente en el DPRD de Yakarta», dijo Pramono.

A tener en cuenta, del documento de recapitulación oficial Llevar a casa el pago Julio de 2025, los ingresos totales de IMA alcanzaron Rp106.5 millones antes de ser reducido.

Los detalles incluyen: representación de Rp2.4 millones, tarifas de paquete de Rp240 mil, subsidios de posición RP3.48 millones, subsidios de vivienda Rp78.8 millones, asignaciones de comunicación intensiva RP21 millones, asignaciones de arroz RP150 mil, así como la Agencia de Deliberación y Agencia de Presupuesto RP217,500.

Pero ese número no fue completamente aceptado. Según el salto salarial, el descuento cargado alcanzó más de Rp.46 millones.

El componente más grande proviene de PPH21 de RP23.95 millones, seguido de depósitos a la facción de RP4 millones, depósitos al DPP de RP8 millones, depósitos a DPD/DPW RP10 millones y contribuciones BPJS de RP120 mil.

Como resultado, Llevar a casa el pago Lo que realmente recibió realmente fue solo RP. 60.4 millones. Ese número no incluye asignaciones de receso pagadas por cierto.

Los miembros de DKI Jakarta DPRD reciben asignaciones en el hogar con un valor asombroso. Basado en el Decreto del Gobernador DKI Jakarta (KepGub) número 415 de 2022 firmado por el ex gobernador Anies Baswedan, cada miembro de la junta recibe RP. 70.4 millones por mes.

Mientras tanto, el liderazgo del DKI Yakarta DPRD se embolsó aún más, a saber, Rp78.8 millones por mes.

