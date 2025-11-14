Respuesta de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción a la decisión del Tribunal Constitucional de que los miembros de la Policía Nacional de Indonesia que ocupan puestos fuera de la institución deben jubilarse

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) aún estudiando el fallo Tribunal Constitucional (MK), que confirmó que los miembros policia nacional que ocupen cargos ajenos a la policía a renunciar o retirarse del servicio.

«Todavía estamos estudiando la decisión», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, cuando se confirmó ENTRE desde Yakarta, el viernes.

Anteriormente, el Tribunal Constitucional, mediante Decisión Número 114/PUU-XXIII/2025, pronunciada el 13 de noviembre de 2025, declaró que la frase «o no basado en la asignación del Jefe de Policía» en la Explicación del Artículo 28 párrafo (3) de la Ley Número 2 de 2002 sobre la Policía Nacional es contraria a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia y no tiene fuerza legal vinculante.

La decisión del Tribunal Constitucional aceptó en su totalidad la petición del abogado Syamsul Jahidin y del estudiante Christian Adrianus Sihite. Los peticionarios probaron la constitucionalidad de las normas del artículo 28 párrafo (3) y la Aclaración al artículo 28 párrafo (3) de la Ley de Policía Nacional.

El párrafo 3 del artículo 28 de la Ley de la Policía Nacional establece que «los miembros de la Policía Nacional de Indonesia pueden ocupar puestos fuera de la policía después de dimitir o retirarse del servicio de policía».

Luego, la Explicación del párrafo 3) del artículo 28 de la Ley de la Policía Nacional dice: «Lo que se entiende por ‘puestos fuera de la policía’ son puestos que no están relacionados con la policía o no se basan en una asignación del Jefe de la Policía Nacional».

El juez constitucional Ridwan Mansyur explicó sustancialmente que el artículo 28, párrafo (3), de la Ley de la Policía Nacional en realidad enfatiza una cosa importante, a saber, que los miembros de la Policía Nacional sólo pueden ocupar cargos fuera de la policía después de renunciar o jubilarse.

«No hay duda. Semejante formulación es una formulación normativa. expresado con palabras (claro) que no requiere interpretación ni otro significado», dijo. (Hormiga)