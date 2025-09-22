Respuesta de Kontras Eza Gionino y Meiza Aulia en la primera sesión de divorcio

Bogor, Viva – Sesión de divorcio del primer ministro Eza gionino Y Meiza Aulia tuvo lugar en el Tribunal Religioso de Cibinong, Bogor Regency, el lunes 22 de septiembre de 2025. La primera reunión en la corte estaba mostrando contraste de la actitud entre los dos, como si reforzaran las diferentes direcciones que actualmente estaban experimentando.

Eza Gionino llegó primero. Con una cara seria pero segura, expresó su esperanza de que su matrimonio con Meiza Aulia, que había estado corriendo durante siete años, aún pudiera salvarse. Sin duda, el actor de 35 años expresó su deseo de volver a tejer armonía doméstica. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Su deseo, sus expectativas fueron primero, su paz para mi hogar», dijo Eza Gionino ante el equipo de medios que estaba esperando su llegada.

Esta actitud confirmó que EZA no estaba dispuesta a liberar el hogar que habían construido juntos. Parecía aferrarse a las oportunidades de mediación que eran parte de la agenda de juicio de divorcio.

Sin embargo, poco después, la atmósfera cambió ligeramente cuando Meiza Aulia estaba presente. Usando toda la ropa de marzo, estaba acompañado por un equipo legal y fue directamente a la sala del tribunal. Cuando se le preguntó la pregunta sobre la declaración de EZA que quería referirse, Meiza decidió no dar una respuesta larga.

«Solo reza», dijo Meiza Aulia brevemente mientras presionaba sus manos y le daba una leve sonrisa.

La respuesta corta fue en el centro de atención. El público consideró, aunque no rechazó abiertamente, la respuesta de Meiza estaba impresionada de mantener la distancia de las expectativas previamente transmitidas por EZA. El contraste de las dos declaraciones también enfatizó que el proceso de mediación no se ejecutaría fácilmente.

Hasta que se escribió esta noticia, el juicio continuó con la agenda de mediación. Sin embargo, la diferencia de actitud entre EZA, que está llena de aspirante y económica, Meiza hace un gran signo de interrogación: ¿si el hogar todavía se puede mantener, o incluso más cerca del final del camino?