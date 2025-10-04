Respuesta de hace sobre la supuesta filtración de fondos RP5 billones de hajj

Sábado 4 de octubre de 2025 – 23:58 Wib
Yakarta, Viva – Adhyaksa Corps respondió a la solicitud del Ministerio de Hajj a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre adivinar HAJJ Fund fugas RP5 billones por año.
Oficina del Fiscal General (Ago) enfatizó que su partido está listo para intervenir si informe Oficialmente relacionado con la supuesta fuga de fondos realmente ingresados. Esto fue revelado por el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna.
«Si de hecho del viceministro del Hajj hay una solicitud para informar, definitivamente lo aceptaremos más tarde, continuaremos», dijo Anang en Yakarta, el sábado 4 de octubre de 2025.
Anteriormente, el ministro del Hajj, Mochamad Irfan Yusuf o Gus Irfan, revelaron los resultados de los estudios de investigadores que mencionaron potencial La fuga de presupuesto en Indonesia puede alcanzar el 20-30 por ciento. Suponiendo la facturación del fondo Hajj de RP17-20 billones, el potencial de fuga puede penetrar en billones de RP5.
Por lo tanto, continuó, por ahora el Cuerpo de Adhyaksa aún esperará el informe por adelantado del Ministerio de Hajj y Umrah por la supuesta fuga de fondos.
«Solo esperaremos», dijo Anang de nuevo.
