Respuesta de Gerindra a la demostración de demostración del Regente Pati que también es su cuadro

Yakarta, Viva – Secretario General del Partido Gerindra Sugiono se aseguró de que su partido continuara monitoreando la demostración de la gente de Pati Regency, Central Java, y preguntó Regente Sudeo Como un cuadro del Partido Gerindra que presta atención a las aspiraciones de la comunidad.

Leer también: Ahy recibió una tarea especial de Prabowo, complete el proyecto de tren rápido de Yakarta-Surabaya



Dijo que lo había transmitido directamente a Sudewo para hacer políticas que no se sumaran a la carga de la comunidad. Sugión también agradeció a todas las partes porque la situación de Pati había regresado propicio el miércoles por la noche.

*Como Secretario General del DPP del Partido Gerindra, también he transmitido al Regente de Sudewo para prestar atención a las aspiraciones de la comunidad «, dijo Sugiono en su declaración escrita recibida en Yakarta el miércoles.

Leer también: El niño de 3 años en Cilacap fue perseguido por la novia de su madre hasta la muerte, la razón fue sacudir la cabeza





Pati Regent Sudewo se reunió con los manifestantes el 13 de agosto de 2025

A todos los jefes regionales de los cuadros de Gerindra, recordó el mensaje al presidente de la Junta de Síndicos/Presidente General Gerindra Prabowo Subianto.

Leer también: ¡Desplegado! Este es un gatillo para que la policía dispare gases lacrimógenos en la demostración de Pati Regent



Según él, Prabowo informó que cada política tomada siempre debe tener en cuenta el impacto que las personas más pequeñas en sus respectivas regiones serán sentidas.

«Nuestro partido es un partido que nació y creció debido a la lucha», dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

El miércoles por la tarde, los residentes de Pati Regency, Central Java, realizaron una manifestación exigiendo que el Regente Pati Sudewo renuncie a su posición, después del aumento del aumento de la tierra y los edificios rurales y urbanos (PBB-P2).

La manifestación de los residentes se llevó a cabo en el área de Pati City Square, frente a la entrada de Pendopo de Pati Regency.

Las masas en la acción instaron al regente Pati Sudewo a renunciar a su posición porque se consideraba arrogante. La acción también condujo a disturbios y enfrentamientos hasta que la policía tomó acciones represivas. (Hormiga)