Respuesta de decisión de Prabowo, el DPR dijo que no había capital político en la ley IKN

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto Firmado oficialmente perpresa 79 de 2025 sobre la actualización del plan de trabajo del gobierno.

En el perpres, Prabowo acordó hacer Capital Nusantara (Iknet) como una ‘capital política’ en 2028.

Peres número 79 de 2025 también revisó las reglas anteriores, a saber, la regulación presidencial número 109 de 2024 sobre el plan de trabajo del gobierno.

Respondiendo a esto, el miembro de la Comisión II de DPR, Muhammad Khozin, enfatizó que no había una frase «capital político» en la ley (ley) Ikn.

«En la Ley del Espíritu Ikn, que capturamos la realización de la función del Centro del Gobierno como se contiene en el Artículo 12 Párrafo (1) de la Ley No. 21 de 2023 sobre IKN. No se menciona la frase de la capital política», dijo Khozin.

Según él, la mención del capital político debe aclararse si este cambio en la frase puede interpretarse definitivamente para mover el capital del estado o la mera mención.

«¿Es la capital política la misma que la capital nacional? Cuando la capital política se interpreta igual que la capital nacional, hay consecuencias políticas y legales», dijo.

También explicó que según el Artículo 39 (1) de la Ley No. 3 de 2022 sobre IKN, la transferencia del capital del estado se realizó mediante la emisión de un decreto presidencial sobre la transferencia de las capitales estatales.

«Las implicaciones políticas y legales surgirán cuando la capital del estado se trasladará definitivamente de Yakarta a IKN», dijo Khozin.

Si el capital político se interpreta como la capital del estado, Khozin evaluó que esta decisión debe ser una agenda conjunta de todas las ramas del poder estatal, incluidas las instituciones fuera del país e instituciones internacionales en Indonesia.

«Cuando la capital nacional definitiva se muda a IKN, hay consecuencias que deben prepararse a partir de ahora, no solo por el gobierno sino por instituciones fuera del gobierno, incluidas las instituciones internacionales en Indonesia», explicó.

Sin embargo, si lo que significa ‘la ciudad capital’ es el centro de gobierno como se indica en la ley IKN, Khozin dijo que el gobierno no debería necesitar hacer un nuevo término.

«Si lo que se entiende por el capital político no es otro que el centro del gobierno, no debería ser necesario para nuevos términos que causen preguntas en el público», dijo.

TVONENEWS/SYIFA AULIA