Respuesta de Azizah Salsha Cuando se le preguntó sobre su foto de boda que faltaba en la cuenta de Instagram de Arhan Primary

VIVA – Últimamente, un hogar Azizah salsha Y Pratama Arhan Continúe recibiendo el foco de los usuarios de las redes sociales. Esto sigue con la desaparición de su segunda foto de boda en la cuenta de Instagram principal de Arhan.

Leer también: Perdonado, esta es la razón por la que Azizah Salsha todavía informa a Bigmo y Resbob



La desaparición de su segunda foto de boda en la cuenta de redes sociales de Arhan Pratama hizo mucha especulación entre los usuarios de las redes sociales. ¡Desplácese aún más para descubrir la explicación de Azizah Salsha!

Después de la desaparición de su segunda foto de boda en la cuenta de Instagram primaria de Arhan, el equipo de medios le pidió después de que Azizah Salsha presentó un informe en la sede de la policía de Investigación Criminal el martes 12 de agosto de 2025.

Leer también: Azizah Salsha continuó su informe a pesar de que la madre de Bigmo y Resbobb estaban llorando disculpas



Cuando se le preguntó sobre la emoción de la pérdida de su foto de boda en la cuenta de Instagram de su esposo, Azizah Salsha fue vista simplemente inclinándose la cabeza mientras caminaba hacia su auto. Con un sombrero y una máscara, eligió el silencio mil idiomas.

«La respuesta de Azizah, Pratama Arhan eliminó su foto de boda? ¿Cuál es la relación con Mas Arhan? ¿Sobre el problema que circulaba? ¿Cuál es la relación como lo que está en realidad?

Leer también: ¡Inesperado! Esta es la respuesta de Pratama Arhan sobre Bigmo y la calumnia de Resbobb a su esposa



También fue visto eligiendo mantenerse bajo después de ser golpeado por preguntas del equipo de medios. Comenzando desde el tema de la circulación de una foto de él jugando a Padel con su ex, Philo Paz al asunto de sus relaciones familiares con Pratama Arhan. Mientras tanto, el abogado de Azizah Salsha, Anandya Dipo Pratama, le pidió al equipo de medios que se concentrara en los informes presentados por su cliente el martes pasado.

«Centrémonos en el informe, ¿de acuerdo?» Dijo Anandya Dipo mientras le daba un mensaje cuidadoso al equipo de medios que rodeaba a su cliente.

Azizah también eligió no responder relacionado con su carga de chat viral con Sang Umi, Nurul hace algún tiempo. Solo expresó su gratitud al equipo de medios que vino a una investigación criminal para informar su informe.

«Tal vez pueda corregir solo una pequeña aclaración», preguntó el equipo de medios.

«Gracias, lo siento. Tenga cuidado. Tenga cuidado de la hermana», dijo Azizah Salsha.