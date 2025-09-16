Respuesta al tema de Mahfud MD para ser el Ministro Coordinador de Política y Seguridad, Aris Marsudiyanto: Derechos de prerrogativos del presidente

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Especial de Control de Desarrollo e Investigación (Bappisus), Aris Marsudiyanto Los votos abiertos sobre el tema de los candidatos vicepresidenciales (vicepresidente) en las elecciones presidenciales de 2024 se unirán Gabinete rojo y blanco.

El tema del candidato vicepresidencial de 2024 que se unirá al gabinete rojo y blanco surgió de cargas en la cuenta X @PolJokesid.

«La última información, parece que habrá un vicepresidente de 2024 que se unirá al gabinete. ¿Adivina quién?» Por lo tanto, se carga en la cuenta X @PolJokesid, martes 16 de septiembre de 2025.

Cuando se le preguntó sobre el problema, Aris no dio una respuesta clara.

«Oh, este es este asunto», dijo Aris a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

Aris también era reacio a comentar aún más cuando se acerca a la cifra del ex Ministro de Política y Seguridad de la Coordinación, Mahfud MD que se rumoreaba que se uniría al gabinete como Menko Polkam. Se sabe que Mahfud es compañero de fórmula en las elecciones presidenciales de 2024 que se combina con Ganjar Pranowo.

Aris solo confirmó que los asuntos del Ministro de Gabinete Rojo y Blanco eran prerrogativos Prabowo Subianto como presidente.

«El gabinete es el derecho prerrogativo del presidente. No puedo transmitir», explicó.

ARIS solo mencionó que Prabowo definitivamente elegiría la mejor cifra para ocupar el puesto de Ministro Coordinador de Política y Seguridad que actualmente todavía está vacía.

«Oh, el mejor hijo será buscado por el presidente.