Respuesta al presidente del presidente del Sínodo de la Tierra de Papua, el senador PFM le pidió a Prabowo que abriera la oportunidad de diálogo

Yakarta, Viva – Miembro DPD RI/MPR RI Paul Finsen Major (PFM) le preguntó al presidente Prabowo Subianto Invite al Presidente del Diálogo del Sínodo de la Iglesia de la Iglesia Cristiana (GKI) de la tierra PapuasiaPdt. Andrikus Mofu, quien dijo en profundidad, lamenta la decisión de unirse a la República de Indonesia.

La declaración del presidente del Sínodo GKI surgió porque supuestamente fue fraude en el revoto (PSU) de la Papua Pilkada, que se consideró perjudicial para la gente de Papua.

En opinión de Paul Finsen Major, la declaración de PDT. Andrikus Mofu no solo está relacionado con el tema de la PSU de Papua Pilkada, sino que debe ser examinado y traducido de manera más amplia de que hay un «problema» en Papua.

«La declaración del Presidente del Sínodo GKI de la Tierra de Papua no debe verse de manera estrecha, en mi opinión, esto no es solo una cuestión de Papua Pilkada PSU para la victoria de ciertos candidatos. Lamento unirse a la República de Indonesia debe interpretarse ampliamente, que existe una serie de eventos, existe una gran acumulación de problemas que causan los problemas de Papu Decepcionado, dijo el Jueves, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves. 2025.



Miembro de DPD RI Paul Finsen Major

La declaración del Presidente del GKI Synod Papua, continuó PFM, se convirtió en una bofetada para el presidente Prabowo Subianto relacionado con el manejo de la emisión de Papúa hasta la fecha.

El senador PFM, miembro del Comité DPD RI I a cargo de la política, el gobierno, la ley, los derechos humanos, la defensa y la seguridad, sugirió al gobierno central que tuviera cuidado al tratar a Papua.

«La voz es el sínodo de la tierra GKI de Papua con una gran cantidad de congregaciones a millones. Cuando el primer presidente del Sínodo de GKI está pidiendo a Indonesia. Lo que significa que esta declaración no debe ser subestimada. Debe verse claramente a una amplia escala debido al hecho de que el desarrollo no ha sido completamente sintido por el pueblo de Papúa, todavía hay una discriminación y las políticas que duelen los papúes», dijo el desarrollo.

Por esta razón, el senador de PFM instó al presidente Prabowo a responder rápidamente invitando e invitando al presidente del Sínodo GKI Papua Sínodo Rev. Andrikus Mofu. Debido a que la declaración se extiende hasta que se teme que las raíces de base desencadenen problemas aún mayores.

«Le preguntamos al presidente Prabowo lo antes posible al presidente del GKI Synod Papua y su personal para que haya una solución concreta para el desarrollo en 6 provincias en Papua. Debido a que esta declaración se extiende rápidamente a la base, a saber, el pueblo de Papúa en las montañas, en el valle, en la playa y en todas las direcciones. Entonces, esto debería ser una nota importante que debería considerarse por el Sr. Presidenta PROABOWO.

Como se informó anteriormente, miles de congregaciones y residentes se reunieron en el patio de la oficina del Sínodo de Gki Papua, Argapura, Jayapura City, miércoles 17 de septiembre. Respondieron a la decisión del Tribunal Constitucional (MK) sobre los resultados de la re -votación (PSU) de la elección del gobernador de Papúa cuya decisión se consideraba no reflejar la justicia para la gente de PAPU.