Respuesta al desastre del terremoto POSO, a Bri se preocupa por distribuir asistencia para las víctimas afectadas

VIVA – Bri continuar desempeñando un papel activo en brindar asistencia a la comunidad afectada desastre. Uno de ellos es canalizando una asistencia de respuesta de Becana terremoto En POSO, el centro de Sulawesi, después de que el área fue golpeada por un terremoto de magnitud 5.8 el domingo (17/08).

Según los datos de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), hasta el miércoles (08/20) hubo bajas debido al terremoto aumentado a dos personas. Además, 9 personas sufrieron heridas graves y otras 32 resultaron heridas leves.

BRI a través de la actividad de la responsabilidad social corporativa (CSR) Bri le importa Distribuyendo asistencia de respuesta a desastres para los residentes afectados por desastres, especialmente en la aldea de Masani, KEC. POSO costero. Se proporciona asistencia en forma de arroz, agua mineral, alimentos para bebés, azúcar y otros.

«Los trabajadores de BRI entregan directamente la asistencia a través de la unidad de trabajo de BRI más cercana en el área afectada. Nos aseguramos de que las personas afectadas obtengan asistencia que pueda aliviar su carga», dijo la secretaria de Coprato de BRI, Agustya Hendy Bernadi.

BRI también coopera y coordina con varias partes para trabajar juntas para canalizar la asistencia a las víctimas de los desastres de terremotos como un esfuerzo para aliviar la carga de la comunidad y acelerar la recuperación posterior al desastre.

Hendy afirmó que BRI a través del programa Bri Cares siempre jugó un papel activo en brindar asistencia a la comunidad afectada.

«Nos aseguramos de que BRI sea siempre proactivo y se mueva rápidamente para canalizar una variedad de asistencia para los residentes afectados por los desastres que golpean varias regiones en Indonesia. Esta es una forma de preocupación y sinceridad de Bri para la comunidad para que pueda recuperarse de inmediato», concluyó Hendy.