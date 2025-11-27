Responsabilidad del cliente por el equipaje

Jacarta – Noticia de despido de empleados kai Commuter Indonesia (KCI) tras una pérdida vaso Los pasajeros han vuelto a convertirse en tema candente de conversación en las redes sociales.

Sin embargo, KCI confirmó que no habrá despidos relacionados con este caso. viral y destacó que el proceso de aclaración aún estaba en curso.

«Como etapa inicial, por supuesto, estamos coordinando con socios de gestión para los funcionarios de primera línea», dijo la vicesecretaria corporativa de KAI Commuter, Karina Amanda, en una declaración escrita el jueves 27 de noviembre de 2025.

Ilustración de la línea de cercanías KRL Foto : ANTARA/Yulius Satria Wijaya

El problema se extendió después de que una publicación de una pasajera circulara ampliamente. Admitió que dejó la hielera en el maletero. KRL y cuando lo registraron, no se pudo encontrar el vaso que había dentro. Luego, la historia se compartió en las redes sociales y se narró como la razón por la que un empleado de KCI fue despedido.

KCI negó rotundamente la noticia. La empresa destaca que las políticas de empleo no se pueden tomar a la ligera porque deben seguir las normas laborales.

Karina también dijo que todos los oficiales de campo siempre reciben instrucciones de cumplir con el SOP al brindar servicios. Confirmó que la noticia del despido no era cierta.

«Los socios aún están realizando evaluaciones internas para ver con mayor claridad las condiciones que se dieron», explicó.

KAI Commuter, dijo Karina, también llevará a cabo una evaluación integral para poder prevenir incidentes similares en el futuro.

KCI volvió a recordar que en su interior se dejaron objetos personales línea de cercanías es entera responsabilidad del usuario. Cada estación brinda servicios de objetos perdidos y encontrados para los artículos encontrados por los oficiales antes de que sean trasladados al almacén central si no se recogen de inmediato.

El procedimiento de recogida de objetos abandonados sigue la normativa aplicable. Sin embargo, KCI enfatiza la importancia de la vigilancia para todos los usuarios.

«El equipaje es responsabilidad del cliente», dijo Karina.

