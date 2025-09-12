Responsabilidad de capital gubernamental del hotel, restaurante, taza de impuestos sobre la renta de los empleados hasta finales de 2025

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de asuntos económicos, Airlangga Hartarto Entrega, impuesto sobre la renta (PPH) Artículo 21 para empleados del sector hotel, restauranteY café (Horeka), será asumido por el gobierno (DTP) hasta finales de 2025.

Esto fue transmitido por Airlangga junto con el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi SadewaDespués de celebrar una reunión en el Ministerio de Economía, Yakarta.

Airlangga afirmó que esta política es uno de los paquetes de estímulo económico, que será dado por el gobierno en el semestre II-2025.

«La expansión del impuesto a cargo del gobierno, que actualmente se está ejecutando en la industria intensiva laborista, también se alentará a expandirlo a otros sectores, Horeka», dijo Airlangga en una conferencia de prensa en Yakarta, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Se sabe, en el Ministro de Reglamento de Finanzas (PMK) No. 10 de 2025, que todavía es válido, los incentivos de PPH 21 DTP solo se dan a los trabajadores en el sector intensivo laborista para el período de impuestos de enero a diciembre de 2025.

Su contenido afirma que el gobierno lleva el impuesto sobre la renta de 21 trabajadores en el campo de la industria del calzado; textiles y ropa terminada; muebles; o artículos de cuero y cuero.

El alcance también se aplica a las empresas que tienen el código principal de clasificación de campo comercial, que figura en la base de datos en la Administración Tributaria de la Dirección General de Impuestos o en la Carta del Apéndice A PMK 10 de 2025.

Los criterios para los empleados receptores de incentivos incluyen empleados permanentes con un ingreso bruto mensual de no más de RP. 10 millones, así como empleados no permanentes con un ingreso diario promedio de RP. 500,000.

«Mantener la sostenibilidad del poder adquisitivo de las personas y llevar a cabo la función de la estabilización económica y social», como se cita en la sección ‘Consideración’ en PMK No. 10/2025.