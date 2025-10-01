`Responemos en darnos cuenta del sueño de Gandhi construyendo India más limpia y próspera`







El presidente Droupadi Murmu el miércoles rindió homenaje a Mahatma Gandhi En la víspera de su 156 aniversario de cumpleaños y pidió a todos los ciudadanos que resolvieran su sueño construyendo una India más limpia, más capaz, totalmente empoderada y próspera.

En un mensaje, ella pidió a todos que se dedicaran a los ideales y valores del padre de la nación.

Gandhiji ha dado el mensaje de paz, tolerancia y verdad, lo cual es una inspiración para toda la humanidad, dijo el presidente.

«Dedicó su vida a erradicar la intocabilidad, el analfabetismo, la adicción y otros males sociales. Con una determinación inquebrantable, proporcionó fuerza y ​​apoyo a las secciones más débiles de la sociedad», dijo.

En Gandhi Jayanti, «volvamos a resolver el camino de la verdad y la no violencia, seguir comprometidos con el bienestar y el progreso del nacióny date cuenta de que el sueño de Gandhiji construyendo una India más limpia, más capaz, totalmente empoderada y próspera «, dijo Murmu.

Ella dijo que a lo largo de su vida, Gandhiji confirmó una creencia inquebrantable en la moral y la ética, inspirando a las personas a seguir ese camino.

Dio el mensaje de autosuficiencia a través del Charkha, con el objetivo de construir una India autosuficiente, autosuficiente y educada, agregó.

«Gandhiji Siempre promovió la dignidad del trabajo a través de su conducta y enseñanzas. Sus valores de vida siguen siendo relevantes incluso hoy y continuarán guiándonos en el futuro «, dijo el presidente.

Murmu rindió homenaje al padre de la nación en nombre de todos los ciudadanos en su aniversario de nacimiento el jueves.

