Respondiendo a las preguntas de los internautas sobre la conversión al Islam, Marsha Aruan: Incluso nosotros…

Abu Dabi, VIVA – marsha aruan finalmente habló en respuesta a la curiosidad de los internautas sobre las creencias que tenía. Esto comenzó con la publicación de la actriz mientras visitaba la Gran Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, que luego desató varias especulaciones en su columna de comentarios de Instagram.

En la carga, Marsha aparece vistiendo una bata blanca combinada con un pañuelo en la cabeza a juego. Llevó este atuendo mientras caminaba y posaba en varias áreas de la mezquita, conocida como una de las mezquitas más grandes y grandiosas del mundo. La apariencia de Marsha parece elegante y en armonía con la arquitectura de la mezquita, en la que predomina el blanco y los adornos típicos del Medio Oriente. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«El carrete de mi cámara se actualizó: hermosa Gran Mezquita Sheikh Zayed», escribió Marsha en el título de su carga, citada el domingo 21 de diciembre de 2025.

En lugar de simplemente recibir elogios, la carga en realidad despertó la curiosidad de algunos internautas sobre los antecedentes religiosos de Marsha Aruan. Varios comentarios aparecieron en tono interrogativo, algunos incluso sospechaban que la ex amante de El Rumi se había convertido al Islam.

«Perdón por preguntar, ¿kk@aruanmarsha es realmente musulmán?», preguntó un internauta.

«Perdón por preguntarle a Marsha Islam, no te dejes intimidar, realmente no lo sé», dijo otro.

«Convertirse al Islam, eh», comentaron los internautas.

Al ver estas preguntas, Marsha Aruan decidió brindar aclaraciones directamente. Destacó que su aparición con un pañuelo en la cabeza no estaba relacionada con un cambio de fe, sino más bien como una forma de respeto por el lugar de culto que visitaba. Dio esta respuesta breve pero firme, como si quisiera poner fin a la creciente especulación.

«También nos respetamos mutuamente», respondió Marsha Aruan.

La respuesta de Marsha también recibió una respuesta positiva de muchos internautas. No pocos piensan que su actitud refleja madurez y tolerancia entre los creyentes religiosos. Para algunos internautas, lo que hizo Marsha fue en realidad un simple ejemplo de cómo comportarse en un espacio sagrado que tiene sus propias reglas y valores.

Aparte de la polémica sobre los presuntos conversos al Islam, la aparición de Marsha Aruan sigue siendo el foco principal. La columna de comentarios se llenó de elogios destacando la belleza de la actriz, la cual se consideró brillar aún más cuando vestía ropa cerrada.