Respondiendo a la crisis palestina-israelí, Fedi Nuril: Estoy decepcionado …

VIVA – Actor famoso Fedi Nurilque ha sido conocido por las voces sobre temas humanitarios, está nuevamente en el centro de atención pública. Esta vez, expresó su mordaz crítica al discurso del presidente Prabowo Subianto en la Asamblea General de las Naciones Unidas (PBB) El martes 23 de septiembre de 2025. A través de las cargas en sus redes sociales, Fedi expresó su decepción por la sustancia del discurso que consideró lo suficientemente firme como para abordar la crisis en Palestina.

La crítica de Fedi Nuril comenzaron con la transcripción del discurso del presidente Prabowo que subió. Fedi destacó algunos puntos cruciales, especialmente relacionados con el uso del lenguaje que consideraba demasiado diplomático y no mencionó de inmediato Israel Como el partido responsable del sufrimiento en Gaza.

Destacó cómo el genocidio llevado a cabo por Israel ha causado una situación humanitaria muy desgarradora, pero Prabowo no nombró explícitamente a Israel en su discurso.

«Estoy muy decepcionado de que el Sr. @Prabowo no mencionara a Israel directamente la causa de la» situación catastrófica «(desastre) en Gaza al hacer genocidio, la causa de los ciudadanos inocentes que lloran por ayuda y salvada, la causa del trauma y el hambre», escribió Fedi Nuril en X, citada el jueves 25 de septiembre de 2025.

El centro de atención del federal Nuril también se centró en la declaración de Prabowo que enfatizó la necesidad de garantizar la seguridad de Israel, además de la lucha por la independencia palestina. En el discurso, Prabowo dijo que Palestina debe ser independiente, pero la seguridad y la seguridad de Israel también deberían lucharse.

«Debemos tener un palestino independiente, pero también debemos reconocer, debemos respetar, y también debemos garantizar la seguridad israelí. Solo para que podamos tener verdadera paz, paz sin odio, paz sin sospechas», dijo Prabowo en su discurso.

La declaración provocó una objeción de Feder Nuril. Cuestionó la lógica y la ética detrás de la invitación para «reconocer y respetar» a un país que consideraba hacer genocidio.

«¿Cómo podríamos tener un corazón para ‘reconocer y respetar’ a un país cuyo gobierno está haciendo genocidio?» Escribe Fedi Nuril.

Además, Feder Nuril exigió que los líderes israelíes, especialmente Benjamin Netanyahu y sus partidarios, deban ser reemplazados de inmediato.

También instó a que reciban sanciones estrictas y plenas responsables por el genocidio y los crímenes de guerra que ocurrieron en Gaza.

«Netanyahu y su Kroco-Kroco deben ser reemplazados y recibir sanciones por los crímenes de guerra que cometieron, señor!» dijo Fedi Nuril.

La carga de Fedi Nuril de repente se volvió viral y cosechó varias respuestas de los ciudadanos. Muchos brindan apoyo a la valiente actitud de Fedi al expresar la justicia para el pueblo palestino. La fuerte crítica de una figura pública como Feder Nuril agregó una larga lista de decepción de las personas hacia la actitud política global que se consideraba poco probable a la humanidad.