Respondido cuando la serie iPhone 17 se comercializará en Indonesia

Yakarta, Viva – Ministerio de Industria (Kemenperina) Asegúrese de que los últimos productos Manzana, iPhone 17 serie, se comercializará en Indonesia A principios de octubre de 2025.

Jefe del Centro para aumentar el uso de productos nacionales (P3DN) del Ministerio de Industria, Heru Kustanto declaró que esto se debió a que Apple había presentado previamente un archivo para obtener un certificado de nivel de componentes nacionales (Tkdn) Serie iPhone 17, y afirma que el certificado se publicará el jueves por la noche, 11 de septiembre.

Después de obtener un certificado TKDN del Ministerio de Industria, HERU explicó que Apple debe embolsar una autorización de marketing del Ministerio de Comunicación y Digital (Kemenkomdigi) y Licencias de importación (PI) del Ministerio de Comercio (Ministerio de Comercio).

«Las tres semanas más rápidas. A partir de octubre, los productos ya están en Indonesia», dijo Heru en Yakarta.

Después de lanzar la serie iPhone 16, Apple nuevamente atrajo la atención pública al presentar la serie del iPhone 17 en el evento de lanzamiento anual celebrado en Apple Park, Cupertino, California, EE. UU., El miércoles por la mañana, 10 de septiembre.

No solo presentando nuevos diseños y características, esta compañía de tecnología de los Estados Unidos también decidió mantener el precio de algunos modelos para seguir siendo asequible para los consumidores leales.

Esta última serie viene en cuatro modelos, a saber, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Desde las filas, el agua del iPhone 17 se convirtió en la estrella principal porque se predijo como el teléfono celular más delgado que Apple había producido.

Con un grosor de solo 5.6 mm y material de titanio, este dispositivo se ve elegante y muy resistente.

Este modelo reemplaza la variante más que estaba presente previamente en el iPhone 16, así como marca los nuevos pasos de Apple para presentar innovaciones de diseño.

Además, Apple también actualizó el diseño del bloque de la cámara, los botones especiales para el control de la cámara, el aumento del brillo de la pantalla y el aumento de la capacidad de almacenamiento estándar para todos los modelos a 256 GB.