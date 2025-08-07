¡Respondido! Acha Septriasa y Vicky Kharisma se han divorciado, ¿desde cuándo?

Yakarta, Viva – Especulaciones de los ciudadanos sobre las relaciones con los hogares ACHA SEPTRIASA Y Vicky Kharisma Finalmente encontró un punto brillante. La pareja que se casó desde 2016 resultó haberse divorciado oficialmente desde el 19 de mayo de 2025.

Basado en una copia de la decisión cargada en el directorio de la decisión de la Corte Suprema de la República de Indonesia, los jueces del Tribunal Religioso Central de Yakarta otorgaron la demanda de divorcio presentada por Acha Septriasa, con el nombre original de Jelita Septriasa Binti IR Sagitta Ahimsha – Verstek porque el defensor de Vicky Kharisma, no asistió a la audiencia. ¡Desplácese por la información completa!

«Dada la demanda del demandante (Jelita Septriasa binti ir Sagitta Ahimsha) con Verstek», escribió el veredicto, citado el jueves 7 de agosto de 2025.

Además, el panel de jueces también decidió que Vicky retiró el divorcio contra ACHA.

«Dejando el divorcio de un acusado de Ba’in Shughra (Vicky Kharisma Muriza bin H. Afrizal Muis) contra el demandante (Jelita Septriasa binti ir Sagitta Ahimsha)», dijo la decisión judicial.

La noticia de este divorcio al mismo tiempo respondió a la curiosidad pública que había surgido debido a los comentarios de ACHA sobre Instagram Subiendo Vicky Kharisma recientemente. A través de una cuenta @vickykharismaVicky compartió un momento cálido con su única hija, Bridgia Kalina Kharisma o Brie, durante unas vacaciones de invierno en Sydney, Australia.

En la foto cargada el miércoles 6 de agosto de 2025, este padre y el niño parecían disfrutar de la unión a través de una variedad de actividades divertidas, desde caminar casualmente, usar una máscara de sábana, cena, hasta otro tiempo de calidad.

«Sydney, Winter ’25. El momento favorito de Papa y Brie durante todo el año. Disfrutando de mi papel como el padre de una hija», escribió Vicky en la declaración de carga.

Sin embargo, la atención pública estaba en realidad en los comentarios de Acha Septriasa en la columna de comentarios de carga.

«Co-Parenting en su máxima expresión … Gracias por Vic (por ejemplo, coparentía que es extraordinaria … gracias, Vic)», escribió Acha.

La oración plantea inmediatamente un signo de interrogación entre los internautas. Muchos cuestionaron si la declaración insinuó que Acha y Vicky ya no eran una pareja casada.

Varias reacciones también inundan la columna de comentarios:

«Acabo de enterarme, no demasiado actualizado. ¿Es eso correcto?» escribió un ciudadano.

«Yo tampoco sé, MBA generalmente llama a Papa, por qué llamar al nombre, el pensamiento positivo es una querida llamada», comentó otro internautas.

«@Septriasaacha es solo porque está separado del país, ¿verdad?» preguntó a un usuario en un tono completo.

«Eh, por el bien de apasii, sospeché pero espero que no, espero que mi mente esté mal», escribió otro.

No unos pocos también afirmaron saber solo el significado del término «coparentía» debido a los comentarios de ACHA.

«Debido a tu comentario, finalmente exploro lo que significa y está muy sorprendido», dijo un usuario.

Algunos ciudadanos también dijeron que habían sospechado durante mucho tiempo la distancia en la relación entre ACHA y Vicky, principalmente debido a sus interacciones que parecían desequilibradas en las redes sociales.