Responder a las manifestaciones, vicepresidente de la Cámara de Representantes: Interrospetemos

Yakarta, Viva – Vicepresidente RPD RI, Sufmi Dasco Ahmad enfatizó que respetaba la acción de entrega aspiración público Frente al edificio del Parlamento Indonesio, el centro de Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025. Dasco también afirmó que los miembros del consejo recibieron las aspiraciones de la comunidad.

«Básicamente, respetamos el derecho a asociar, reunir y expresar nuestras opiniones y, por supuesto, expresar aspiraciones al Parlamento Indonesio. Aceptaremos bien y lo haremos dentro de la introspección», dijo Dasco a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Central Jakarta, lunes de 2525.

25 de agosto demo ricuh en el DPR

Aun así, Dasco le pidió al público que expresara sus aspiraciones de manera ordenada de acuerdo con las reglas aplicables.

«Pero apelamos a las personas o hermanos menores que muestran aspiraciones al estado para ser ordenadas a través de las reglas aplicables», concluyó.

Solicitó que los miembros del consejo que estuvieran en el edificio del Parlamento para reunirse con los manifestantes.

«Hemos delegado a amigos que respaldan el DPR», dijo.

Conocido, acción reunión Rechazando la fantástica asignación de los miembros del DPR el lunes 25 de agosto de 2025, nuevamente se calentó. Después de ser golpeado hacia atrás desde la parte delantera del edificio DPR/MPR RI, las masas se movieron hacia atrás, precisamente en la puerta de Pancasila.

Los disturbios estallaron cuando un grupo de masas arrojó piedras al edificio del Parlamento. También retiraron los pancartas montados en la cerca e inmediatamente lo quemaron hasta que el fuego y el humo negro aumentaron. No solo eso, la cerca del edificio fue garabateada y sacudida por las masas.

La situación se estaba calentando cuando se vio a varios estudiantes en uniformes de secundaria participando en la acción. El orador le pidió repetidamente a la misa del estudiante que renunciara para que las aspiraciones pudieran transmitirse sin caos.

Los disturbios se están saliendo de control. Las masas habían volado petardos en el lado izquierdo del edificio. La explosión hizo pánico en masa. Un participante incluso resultó herido en la mano debido a la explosión e inmediatamente fue evacuado lejos de la ubicación.

Varios vehículos fueron desviados a Jalan Gerbang Pemuda Yakarta como resultado de la manifestación en el DPR

Sin detenerse allí, las masas lograron romper una pequeña puerta alrededor del complejo DPR. Luego arrastraron una motocicleta hacia adentro, luego la quemaron. El fuego ardió un gran acompañado de humo negro azabache. El Post de la Guardia de Seguridad del DPR tampoco escapó de la destrucción.

Esta situación obligó a la policía a tomar medidas decisivas. Las autoridades salieron del complejo DPR y dispararon gases lacrimógenos para disolver las masas. Como resultado de los disparos de gases lacrimógenos, las masas fueron golpeadas de nuevo a la dirección de Bung Karno (GBK). Aun así, el orador todavía trata de controlar las masas desde la parte superior del auto de comando para que la demostración sea propicio nuevamente.