Responder a Bertukok Azizah Salsha, acusado de a menudo noryar gente de citas

Yakarta, Viva -Recientemente, Rachel Ven Visto chatear con las celebridades de Kelanu AGL en un video subido en el canal de YouTube de Kenuo. Las dos conversaciones estuvieron en el centro de atención después de que Rachel aludió a la experiencia de ser traicionado por la persona más cercana.

Rachel dijo que la persona a menudo pidía ser invitada a jugar, incluso cuando quería pasar tiempo junto con su novia. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Había un hombre de Ken, sintiendo que era tan bueno en eso. Pero siempre me pidió una jugada, pidiéndome que fuera a las vacaciones, que fuera al ayuno. Tiktok @caca, recolectó la Semana 10 Agustus 2025.

La declaración desencadenó una variedad de comentarios de los ciudadanos. Muchos sospechan que la figura referida por la ex esposa de Okin es Azizah salsha. Un internautor incluso recordó el momento en que Azizah decidió romper el ayuno el primer día de Ramadán con Rachel, en lugar de acompañar a su esposo, Pratama Arhan, quien estaba en Corea del Sur para jugar en un club de fútbol local.

Uno de los comentarios que aparecieron en la carga de Azizah fue la sátira.

«Oh, ¿este es el que le gusta estar saliendo con personas que salen?» escribieron internautas.

El comentario fue respondido directamente por Azizah Salsha en inglés. Solicitó que no fuera llevado en los asuntos del romance de otras personas y enfatizó que nunca había dañado la relación de nadie.

«Por favor, no me involucren en su historia de amor. Nunca deambulé en las fiestas de las personas ni me obligé a sentarme en la mesa de nadie. Entonces, por favor, manténgase en sus respectivos caminos. La imaginación es divertida, pero si es demasiado lejos que puede ser Halu», escribió Azizah.

Azizah también enfatizó que nunca había obligado a asistir a un evento.

«Realmente aprecio la invitación, pero no vendré si no se invita», escribió.