Responda desafíos globales, DPD RI Iniciación del Movimiento Nacional de Seguridad Alimentaria

Yakarta, Viva – Consejo Regional Representante (DPD) RI lanzó el programa Senator Care Seguridad alimentariacomo un esfuerzo por fortalecer la disponibilidad de alimentos nacionales. El programa comienza con plantar semillas de maíz en varias regiones que forman parte de un programa estratégico para acelerar el presidente de ASTA CITA de la República de Indonesia Prabowo Subianto que quiere soberanía alimentaria sostenible.

El presidente del DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, enfatizó que la seguridad alimentaria es un tema fundamental que debe ser respondido por el estado. Según él, la comida no es solo una mercancía, sino la base de la calidad de los recursos humanos, la estabilidad social, para la resistencia de la economía de la nación.

«Los antecedentes de este programa se apartan de los intereses de la comunidad regional con respecto a la disponibilidad y asequibilidad de los alimentos. Estamos absorbidos y luego realizados en el movimiento nacional. La comida es la base de la independencia de la nación y el DPD RI está obligado a presentar una solución», dijo Sultan en su declaración, miércoles 17 de septiembre, 2025.

En el Plan Nacional de Desarrollo Nacional de Desarrollo A largo plazo 2025-2045 (RPJPN), el gobierno coloca la seguridad alimentaria como una agenda estratégica a largo plazo. Esto está en línea con la visión de Indonesia EMAS 2045, que enfatiza la transformación de la económica basada en la productividad y el fortalecimiento del sistema alimentario.

El presidente Prabowo Subianto también enfatizó la importancia de la autosuficiencia alimentaria en el programa ASTA CITA. En los segundos ideales, el gobierno se dirige a la independencia de la nación a través de la seguridad alimentaria, la energía, el agua y el desarrollo de la economía verde y azul.

El Sultán evaluó que los desafíos globales como el cambio climático, la inflación de los precios de los alimentos, la vulnerabilidad de la distribución son una razón sólida por la cual este programa debe implementarse de inmediato.

«La seguridad alimentaria no es solo una cuestión de la disponibilidad de arroz o maíz, sino también cómo podemos enfrentar choques globales. Este fondo es lo que impulsa el DPD RI para iniciar este movimiento», dijo el vicegobernador de Bengkulu 2013-2015.

* El programa Senator de atención de seguridad alimentaria coincide con el 21 aniversario del DPD RI.* Esto está diseñado para no detenerse en la ceremonia, pero se está moviendo hacia la implementación concreta,* DPD RI también ha colaborado con el Ministerio de Agricultura.* En las etapas iniciales, el programa se centró en cuatro provincias piloto: Bengkulu, East NUSA Tengugara, Sulawesi.

Según el Sultán, el DPD RI funciona institucionalmente para supervisar el trabajo ejecutivo, sin embargo, el DPD también quiere participar en el éxito del programa de seguridad alimentaria. Forma de concreto: Va directamente a la planta.

El propósito de esta actividad es fomentar la productividad agrícola local, fortalecer la cadena de suministro y garantizar el acceso nutritivo a los alimentos para la comunidad. Además, se espera que este programa mejore el bienestar de los agricultores y abra nuevos empleos.

«El objetivo principal de este programa es que las personas en las regiones no solo son consumidores, sino también productores de alimentos competitivos. Queremos hacer de Bengkulu como un ejemplo de cómo la región puede apoyar la seguridad alimentaria nacional», dijo el presidente del Hipmi Bengkulu 2011-2014.

Este programa se ampliará en etapas hasta 2029 con un objetivo de replicación en todas las provincias. DPD RI se compromete a hacer de los problemas alimentarios un tema de actividad intermeditucional, tanto en foros oficiales como en las visitas de trabajo del senador.

El Sultán cierra con la afirmación de que el éxito de este programa solo se puede lograr a través de la cooperación múltiple.

«El DPD RI está presente como un puente entre la región y el centro. Con una fuerte colaboración, estoy seguro de que no solo podemos alcanzar la autosuficiencia alimentaria, sino que también hacer de Indonesia una fuerza alimentaria regional», concluyó el presidente del Bengkulu Knpi 2006-2011.

El Programa Senador de Atención de Seguridad Alimentaria es una forma del compromiso de DPD RI para apoyar el programa de seguridad alimentaria del gobierno. Esta iniciativa fue un seguimiento de la circular del presidente del DPD RI en abril de 2025, quien pidió a todos los senadores que colaboren con el gobierno local y la comunidad para fortalecer la seguridad alimentaria en su área.