Respeta nuestro espacio de privacidad como ciudadanos comunes

Yakarta, Viva – En su último discurso en la procesión de transferencia de posición (Sertijab), Sri Mulyani solicitó que su espacio personal que ahora esté en el estado de ciudadano Por lo general, realmente se puede respetar como debería.

Leer también: Oficialmente fuera del puesto, Sri Mulyani se disculpó por incorrecto y por falta durante el Ministro de Finanzas



Tampoco olvidó dejar un mensaje a las filas de los empleados del Ministerio de Finanzas, para continuar manteniendo su integridad en la realización del mandato de cuidar las finanzas estatales.

«Dije adiós esta mañana, y por favor de ahora en adelante nos respetamos el espacio privacidad Nosotros o mi espacio personal como ciudadanos comunes «, dijo Sri Mulyani en la Oficina del Ministerio de Finanzas, Banteng Field, Central Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025

Leer también: Rupiah se desplomó 1.16 por ciento después de la reorganización y la disminución de las reservas de divisas en agosto de 2025





Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, Sertijab Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Además de mantener la integridad en su trabajo, Sri Mulyani también espera que los empleados del Ministerio de Finanzas realmente intenten continuar manteniendo las finanzas del país para el bienestar de todas las personas indonesias.

Leer también: Aunque se debilitó, el JCI abrió fortalecido después del reemplazo del ministro



Por lo tanto, también enfatizó que todo el Ministerio de Finanzas realmente debe llevar a cabo sus deberes de manera confiable, profesional e integridad.

«Ejecute la tarea de acuerdo con el mandato, profesional, competente y mantenga la integridad. Ayuda a los nuevos líderes y continúa llevando a cabo tareas con dedicación», dijo.

Anteriormente, Sri Mulyani también había transmitido sus disculpas a todos los empleados en el Ministerio de Finanzas, a pesar de todo su incorrecto y deficiencias mientras dirigía el ministerio.

«No hay marfil que no esté agrietado, ningún humano es perfecto», dijo Sri Mulyani.

«Ciertamente, al llevar a cabo la confianza, hay una deficiencia, hay un malentendido. Y por eso, me disculpo humildemente», dijo.