Respecto al caso de la muerte de un terapeuta de spa de 14 años, Ministro del PPPA: ¡Investigue a fondo!

Jacarta – La Ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil (PPPA), Arifah Fauzi, expresó su profunda preocupación por el caso de muerte. terapeuta spa 14 años con las iniciales RTA, que se cree que tiene 14 años, en el área del sur de Yakarta. El Ministerio de PPPA, junto con la Unidad de Implementación Técnica para la Protección de Mujeres y Niños (UPT PPA) de la provincia de DKI Yakarta, continúan monitoreando el desarrollo de este caso y alentando a los agentes de policía a revelar los hechos de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

«Hasta ahora, la cronología exacta de la muerte de la víctima todavía está bajo investigación por la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta. Las identidades de las partes reportadas o sospechosas de estar involucradas tampoco se conocen aún. El Ministerio PPPA continuará coordinando con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los gobiernos locales para garantizar que el manejo del caso sea transparente y a favor del interés superior del niño», dijo Arifah Fauzi.

Arifah dijo que la policía metropolitana del sur de Yakarta continúa llevando a cabo una investigación sobre la muerte de la víctima. Varias especulaciones que circulan entre el público sobre la causa de la muerte de la víctima aún no pueden confirmarse, porque el equipo de investigación todavía está esperando los resultados oficiales de la autopsia. Aparte de eso, los investigadores están investigando más a fondo la presunta práctica de explotación infantil y el delito de trata de personas (TPPO) contra la víctima.

Con base en el análisis jurídico inicial, existen indicios de que la víctima es sospechosa de sufrir actos delictivos de explotación económica y/o sexual de menores. Si esto se demuestra, entonces este acto viola el artículo 76I de la Ley Número 35 de 2014 sobre Protección Infantil con la amenaza de prisión por un máximo de 10 (diez) años y/o una multa máxima de IDR 200.000.000,00 (doscientos millones de rupias) de conformidad con el artículo 88 de la Ley Número 35 de 2014 sobre Protección Infantil.

Aparte de eso, existe una acusación de que RTA es víctima del delito de trata de personas (TPPO), regulado en el artículo 2, párrafo (1), de la Ley número 21 de 2007 sobre la erradicación del delito de trata de personas (TPPO), es decir, toda persona que recluta, transporta, alberga, envía, transfiere o recibe a alguien con amenaza de violencia, uso de violencia, secuestro, el confinamiento, la falsificación, el fraude, el abuso de poder o una posición vulnerable, la servidumbre por deudas o la concesión de pagos o beneficios a pesar de obtener el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con el fin de explotar a esa persona en el territorio de la República de Indonesia, serán castigados con una pena de prisión de un mínimo de 3 (tres) años y un máximo de 15 (quince) años y una multa de al menos Rp. 120.000.000,00 (ciento veinte millones de rupias) y un máximo de Rp. 600.000.000,00 (seiscientos millones de rupias).

«Sin embargo, debido a que la investigación aún está en curso y todavía estamos esperando los resultados de la autopsia del cuerpo de la víctima, es necesario confirmar si hubo o no un acto criminal. Si es cierto, entonces todas las formas de explotación de niños son violaciones graves y deben ser tratadas legalmente», añadió.

Aparte de eso, Arifah Fauzi también enfatizó la importancia del papel de la familia en la crianza, la supervisión y la comunicación positiva para el crecimiento y desarrollo óptimo de los niños para que estén protegidos del riesgo de explotación y violencia. Invitó a toda la comunidad a estar más alerta y trabajar juntos para luchar contra todas las formas de violencia y explotación infantil, muchas veces bajo la apariencia de trabajo o formación, especialmente en sectores vulnerables como el entretenimiento, los spas y el trabajo doméstico.

La Ministra del PPPA también hizo un llamado a la ciudadanía a no dudar en denunciar si experimentan, ven o conocen casos de violencia contra mujeres y niños. Las denuncias pueden presentarse a través de la línea directa 129 de Amigos de la Mujer y la Niñez (SAPA) o WhatsApp 08111-129-129.

«El Ministerio PPPA continuará monitoreando el desarrollo de este caso junto con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para que este incidente pueda revelarse inmediatamente con la mayor claridad posible de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables y garantizar que la familia de la víctima pueda recibir justicia y seguridad jurídica de inmediato, además de convertirse en una lección común para todas las partes para fortalecer el sistema de protección infantil en Indonesia», dijo.

