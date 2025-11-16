Respecto a las palabras de Gus Dur, se considera que el título de héroe de Suharto ha pasado por muchas consideraciones.

Jacarta – Pros y contras de dar título héroe nacional contra el segundo presidente de la República de Indonesia Suharto todavía están sucediendo muchas cosas. De hecho, se cree que la concesión del título de héroe ha pasado por largas deliberaciones.

Así lo transmitió el fundador de Rumah Kreasi Jakarta, Abdil Aziz, en una discusión celebrada por PC GP. ansor Sur de Yakarta titulado «¿El título de héroe borrará las huellas de la historia pasada?».

«La concesión por parte del gobierno del título de héroe al segundo presidente de Indonesia, Soeharto, ciertamente ha pasado por una gran consideración por los servicios que ha prestado al país», dijo en la zona del sur de Yakarta, el domingo 16 de noviembre de 2025.

También mencionó las palabras del cuarto presidente de la República de Indonesia, Abdurrahman Wahid o Gus Dur, sobre la figura de Suharto.

«Como dijo una vez el difunto Gus Dur, Suharto prestó muchos servicios a Indonesia a pesar de que también tenía muchos pecados», dijo.

Abdul Aziz también enfatizó que el público debe recibir cosas positivas de los servicios de Suharto para dar la bienvenida a Golden Indonesia 2045.

Aparte de eso, el Tesorero de la provincia de DPD KNPI DKI Yakarta, A. Wihi Wibianto, y el Investigador de Network Society Indonesia, Ihsan Zuri, estuvieron de acuerdo con lo que dijo Abdul Aziz.

Aun así, ambos enfatizaron la importancia de que la generación más joven no haga la vista gorda ante las violaciones que ocurrieron durante la era de Soeharto.

El jefe de la sucursal Ansor del GP del sur de Yakarta, Sufyan Hadi, también enfatizó que la generación más joven puede perdonar, pero no debe olvidar lo sucedido como una lección para la nación para que en el futuro Indonesia se convierta en un país mejor.

Anteriormente informado, Presidente Prabowo Subianto entregó el título de Héroe Nacional al segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto, que fue recibido por su hija mayor, Siti Hardijanti Rukmana o Tutut Soeharto, como heredera, en el Palacio de Estado de Yakarta, el lunes.



El presidente Prabowo Subianto entregó el título de Héroe Nacional a Suharto

Según una transmisión en vivo en el canal de YouTube de la Secretaría Presidencial, el lunes, en la procesión de entrega del título de héroe, Tutut estuvo acompañado por su hermano menor, Bambang Trihatmodjo.

El premio se basa en el Decreto del Presidente de la República de Indonesia (Keppres) Número 116/TK/Año 2025 relativo a la concesión del título de Héroe Nacional. Suharto recibió el título de héroe en el campo de la Lucha Armada y la Política, por sus servicios y papel destacado desde la independencia.