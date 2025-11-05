Respecto a la UMP 2026, los empresarios recuerdan que el monto debe ser justo

Jacarta – La Asociación de Empleadores de Indonesia pide una gran cantidad Salarios Mínimo Provincial (UMP) El año 2026 fijado por el Gobierno es una cifra justa. Tanto para los trabajadores como para los empleadores, es decir, los empresarios.

Presidente Apindó Shinta Widjaja Kamdani, después de asistir hoy al evento Economic Outlook 2026 en Yakarta, espera que el gobierno pueda comprender la situación actual, porque la UMP 2026 tendrá un gran impacto en muchas industrias.

«Esperamos que esto pueda ser una cantidad justa tanto para los empleadores como para los trabajadores», dijo Shinta el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Shinta también pidió al gobierno que lleve a cabo una evaluación para ver qué fórmula es justa para todos. «Esperemos que esto pueda ser realmente justo porque vemos cómo son las condiciones existentes y sabemos cómo son las cosas ahora», afirmó.

Para obtener información, el Ministro de Mano de Obra (Ministro de Mano de Obra) Yassierli dijo que la elaboración de la normativa relativa al salario mínimo provincial (UMP) de 2026 tiene en cuenta la satisfacción de las necesidades de vida digna (KHL). Actualmente, el proceso de redacción del reglamento de la UMP 2026 aún está en curso.

Además, también aseguró que la elaboración de este reglamento se basó en la Decisión Número 168 del Tribunal Constitucional (MK) sobre la regulación del aumento del salario mínimo.

En esta decisión, además de prestar atención al cumplimiento de KHL, el aumento de la UMP también debe calcularse en función de los valores de inflación, así como del crecimiento económico y ciertos índices.

El Ministro de Mano de Obra continuó que actualmente el diálogo social con las partes interesadas relevantes aún está en curso y se discute el aumento de la UMP el próximo año. La esperanza es que la formulación para el aumento de la UMP de 2026 pueda completarse en noviembre.

Mientras tanto, el presidente de la Confederación de Sindicatos de Indonesia (KSPI) y presidente del Partido Laborista, Said Iqbal, propuso que el salario mínimo en 2026 aumente entre un 8,5 y un 10,5 por ciento.