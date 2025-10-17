Respecto a la mezcla obligatoria de etanol al 10 por ciento, esto dijo el director general de Pertamina

Jacarta – Director Principal (Director) de PT PertaminaSimon Aloysius apoya plenamente la dirección del gobierno respecto a la mezcla obligatoria etanol 10 por ciento (E10) para bbmreducir emisiones de carbono y la dependencia de las importaciones de combustible.

Lea también: Pertamina Patra Niaga afirma que ESG es parte de las operaciones comerciales



Simon dijo que la mezcla no era nada nuevo. Porque varios países han implementado esta política.

«Apoyaremos la dirección del gobierno. Y sabemos que en varios países muchos países ya están mezclando etanol. Incluso en Brasil, en algunos lugares la mezcla del 100 por ciento es obligatoria, ya E100. En otros lugares tal vez sólo E20», dijo Simon a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Lea también: Pertamina gana el primer lugar como Agencia Pública más Innovadora en el Premio Transparencia de la Información 2025



«Esto también forma parte de nuestra iniciativa para fomentar la transición energética y generar menores emisiones, especialmente de los productos combustibles», continuó.

Anteriormente informado, el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia confirmó que el Presidente Prabowo había aprobado una mezcla obligatoria de 10 por ciento de etanol como combustible, con el fin de reducir las emisiones de carbono y la dependencia de las importaciones de combustible.

Lea también: Colaboración entre Pertamina y el Ministerio Coordinador de Alimentos para lograr la seguridad alimentaria nacional





Presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

«El señor Presidente acordó planificar un 10 por ciento de etanol (E10) obligatorio», dijo Bahlil en Yakarta, el martes 7 de octubre de 2025.

Por lo tanto, Bahlil enfatizó que Indonesia requerirá mezclar gasolina con etanol para producir combustible que sea más respetuoso con el medio ambiente y reducir la dependencia de las importaciones de combustible.

«Para no importar mucho y también para producir petróleo limpio y respetuoso con el medio ambiente», afirmó Bahlil.

Mientras tanto, el ministro de Medio Ambiente (LH), Hanif Faisol Nurofiq, dijo que el mandato del gobierno de mezclar gasolina con etanol al 10 por ciento podría reducir el alto contenido de azufre en el fueloil (BBM).

«Si se convierte parcialmente con (combustible) natural, ciertamente reducirá el azufre», dijo el sábado el Ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisal Nurofiq, durante una visita de trabajo al TPST de Sandubaya, en la ciudad de Mataram, Nusa Tenggara Occidental (NTB).

Actualmente, se sabe que Indonesia sólo utiliza una mezcla de cinco por ciento de etanol para el combustible Pertamax Green 95, que es un combustible no asignado por el gobierno ni PSO.

El etanol es un combustible renovable que se obtiene a partir de materiales naturales, como maíz, caña de azúcar, yuca y desechos agrícolas.

El proyecto de desarrollo de combustible de etanol es un derivado del principal proyecto de desarrollo de propiedades alimentarias en el que se centra el gobierno, es decir, una plantación de caña de azúcar de 500.000 hectáreas.