Respecto a la insistencia de DO en intimidar a Timothy, esto es lo que dijo el Ministro de Educación Superior, Brian

Jacarta – Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto habló sobre las demandas de seis estudiantes Universidad Udayana (Unud) es sospechoso de hacerlo intimidación o intimidación contra Timothy Anugerah Saputra sancionado Abandonar (HACER).

Brian garantizó que los presuntos autores serían objeto de sanciones si se demostraba que habían cometido acoso escolar.

«El punto es que si hay una violación, definitivamente habrá sanciones. Cuáles serán las sanciones y así más adelante», dijo Brian a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

Brian explicó que se había coordinado directamente con la Universidad Udayana. El campus también formó un equipo de investigación para investigar presuntas violaciones detrás de la muerte de Timothy.

«Han formado un equipo para comprobar más a fondo qué violaciones podrían ocurrir», dijo.

«La cuestión es que los campus deben estar libres de violencia y acoso. Bueno, hay disposiciones, hay reglas. Más tarde, el equipo del Canciller formado examinará el alcance de las violaciones y así sucesivamente», continuó.

Además, Brian entregó la investigación de esta presunta violación al campus. También solicitó que la investigación se realice de forma transparente de acuerdo con la normativa vigente.

«Siempre es así. Todas las violaciones, por supuesto, se resuelven primero en el campus. Así. Porque el campus entiende mejor. Sólo estamos monitoreando. Pedimos que todo el proceso se lleve a cabo de acuerdo con las normas existentes», concluyó Brian.

Anteriormente se informó que la policía continuaba investigando el caso de la muerte del estudiante de Bali de la Universidad Udayana (UNUD), Timothy Anugerah Saputra, quien supuestamente se suicidó como resultado del acoso en el campus. Están empezando a surgir una serie de hechos nuevos.

Premio Timoteo Foto : Universidad Udayana BEM Instagram

El jefe de policía de West Denpasar, el comisionado Laksmi Trisnadewi, dijo que había verificado todas las imágenes de las cámaras CCTV en el área del edificio donde ocurrió el incidente. Según los resultados del examen, se registró que la víctima ingresaba al edificio por el vestíbulo y se la vio caer.

Sin embargo, los momentos previos al incidente en el 4to piso no fueron registrados porque la cámara de ese lugar llevaba mucho tiempo sin funcionar o estaba dañada.

«Fue grabado en CCTV cuando la víctima ingresó al edificio en el vestíbulo delantero. El mismo CCTV también registró el momento en que la víctima cayó. Sin embargo, de hecho había CCTV en el cuarto piso, pero el CCTV resultó dañado. También nos hemos coordinado con el campus. Se estima que el daño al CCTV en el cuarto piso ocurrió alrededor de 2023», dijo el comisionado de policía Laksmi, citado por tvOne, el lunes 20 de octubre. 2025.