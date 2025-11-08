Respecto a la explosión en SMAN 72 Yakarta, el Ministro de PPPA enfatizó que la seguridad de los niños es la principal preocupación

Jacarta – La Ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil (PPPA), Arifah Fauzi, habló sobre el incidente de la explosión en SMAN 72 Yakarta. Expresó profunda preocupación por el incidente ocurrido en el ambiente escolar, lugar que debe ser un espacio seguro para ellos.

Lea también: El Viceministro de Educación Básica sigue esperando los resultados de la investigación sobre el presunto acoso en el caso de la explosión del SMAN 72 en Yakarta



«Expresamos nuestra profunda preocupación por este incidente y las víctimas son niños en un entorno escolar que deberían sentirse seguros. Este es un incidente que nos conmocionó a todos. La seguridad de los niños debe ser la principal preocupación de todas las partes. Las escuelas no son sólo lugares para el aprendizaje, sino espacios seguros para el crecimiento y desarrollo de los niños», afirmó en su declaración oficial, el sábado 8 de noviembre de 2025.

Tras este incidente de explosión, el Ministerio PPPA llevó a cabo una coordinación intensiva con el Gobierno Provincial de DKI Yakarta, a través del Departamento de Empoderamiento, Protección Infantil y Control de la Población (PPAPP). El equipo de servicio y UPTD PPA, junto con una red de psicólogos y personal acompañante, han sido desplegados para brindar apoyo psicosocial a los estudiantes que han experimentado un trauma. Además, el Ministerio de PPPA garantiza que las necesidades médicas y de información de las familias de las víctimas puedan satisfacerse de forma rápida y precisa.

Lea también: El Viceministro de Educación Básica garantiza la mejora de las instalaciones escolares y la recuperación de los estudiantes tras la explosión en SMAN 72 Yakarta



«También continuamos coordinándonos con el Departamento de Educación de DKI Yakarta, las fuerzas de seguridad y las escuelas para garantizar que el tratamiento sea rápido, específico y orientado hacia el interés superior de los niños. Es importante trabajar en todos los sectores para que cada paso que se dé no sólo se centre en la recuperación física, sino también en la condición mental y emocional de los niños afectados», añadió.

El Ministro de PPPA dijo que este incidente era un fuerte recordatorio de que la seguridad escolar y la protección infantil no eran negociables. Destacó el compromiso del Ministerio de PPPA para fortalecer la implementación de Escuelas Amigas de la Infancia, sistemas anti-bullying, así como la detección temprana de presión psicológica y conductas de riesgo en los estudiantes.

Lea también: KPAI dice que los estudiantes de SMAN 72 Yakarta necesitan asistencia psicológica



«Enfatizamos que no hay tolerancia para todas las formas de amenazas que ponen en peligro a los niños. Por lo tanto, los gobiernos locales, las escuelas y la comunidad deben fortalecer la vigilancia y garantizar que el sistema de protección infantil funcione sin lagunas», dijo Arifah.

Además del tratamiento médico, los niños experimentan una recuperación psicológica choque es la principal preocupación. Los niños que son testigos o víctimas corren un alto riesgo de experimentar ansiedad y miedo prolongados. El Ministerio de PPPA alienta a las escuelas y familias a abrir un espacio de comunicación cálido y receptivo, para que los niños puedan sentirse seguros y escuchados.