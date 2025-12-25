Respecto a Aura Kasih-Ridwan Kamil, supuestamente se queda en un glamping

Jacarta – No Ridwan Kamil Y Aura Kasih Recientemente se ha convertido en un tema candente de conversación en las redes sociales. El mundo de las redes sociales se ha animado nuevamente con la aparición de una antigua fotografía que supuestamente muestra a Ridwan Kamil y Aura Kasih de vacaciones en Europa. Ahora, se sospecha que ambos se han alojado en el mismo glamping.

Varias noticias se han convertido en temas de tendencia a lo largo del día. A continuación se muestran 4 artículos de noticias. más popular en el canal Showbiz VIVA, edición del jueves 25 de diciembre de 2025.

Respecto a las supuestas vacaciones de Aura Kasih y Ridwan Kamil juntos en Europa, resulta que hay quienes no se sorprenden

Ridwan Kamil y Aura Kasih.

El mundo de las redes sociales se ha animado nuevamente con la aparición de una antigua fotografía que supuestamente muestra a Ridwan Kamil y Aura Kasih de vacaciones en Europa. Esta foto surgió en medio de una situación delicada, poco después de que Ridwan Kamil se disculpara abiertamente por la conmoción en su casa, y después de que Aura Kasih negara el tema de una relación ilícita que había arrastrado su nombre.

Antiguo vídeo de Aura Kasih afirma que le pidieron matrimonio, pero se niega a verla todos los días, por lo que está en el punto de mira

Un antiguo vídeo de la confesión de Aura Kasih sobre el matrimonio vuelve a estar en el centro de atención de los internautas. En un antiguo videoclip subido por la cuenta de TikTok @politik_indonesia_, Aura Kasih pareció revelar abiertamente que le habían pedido que se casara.

El antiguo vídeo de Aura Kasih, Sindir Nagita Slavina, se convierte en el centro de atención en medio de la cuestión de su relación con Ridwan Kamil

El antiguo vídeo de Aura Kasih que ofende a Nagita Slavina está siendo ampliamente discutido nuevamente en medio de la cuestión de la relación ilícita de Aura Kasih con Ridwan Kamil. Se sospecha que el vídeo, que fue tomado a principios de 2014, avergüenza el cuerpo de Nagita Slavina.

Los virales Ridwan Kamil y Aura Kasih supuestamente se quedan en glamping, ¡aquí están los hechos!

Ridwan Kamil y Aura Kasih

Las redes sociales se sorprendieron nuevamente por las antiguas cargas de Ridwan Kamil y Aura Kasih. Después de que su momento juntos en Italia se volviera viral en 2023, ahora los internautas han vuelto a descubrir una de sus subidas en un sitio de glamping.

