Resolver los problemas de los agricultores mediante conversaciones, no con agitaciones: Fadnavis a Bachchu Kadu







El ministro principal de Maharashtra, Devendra Fadnavis, instó el miércoles al líder del partido Prahar Janshakti Bachchu Kadu mantener conversaciones con el gobierno sobre cuestiones de los agricultores en lugar de recurrir a agitaciones que incomoden al público y corran el riesgo de ser utilizadas indebidamente por “intereses creados”.

Según la agencia de noticias PTI, mientras hablaba con los periodistas un día después de que Kadu encabezara una manifestación de tractores en Nagpur exigiendo una exención total de los préstamos agrícolas y otras ayudas, Fadnavis dijo que el gobierno estaba abierto al diálogo y que ya había mostrado un enfoque positivo.

«El gobierno había programado anteriormente una reunión para discutir estos temas. Kadu inicialmente estuvo de acuerdo pero luego se echó atrás, lo que llevó a la cancelación de la reunión», dijo, añadiendo que el Ministro Chandrashekhar Bawankule Desde entonces se había puesto en contacto con Kadu para reanudar las conversaciones.

«Ha planteado muchas cuestiones que no pueden resolverse mediante protestas. El único camino a seguir es un debate constructivo», dijo Fadnavis, apelando a Kadu a evitar bloqueos de carreteras que causan dificultades al público, incluidos los pacientes.

«Las agitaciones a menudo atraen a elementos con intereses creados que pueden volverlas violentas. El gobierno no permitirá protestas como ‘rail roko'», advirtió.

Según PTI, reafirmando el compromiso de su gobierno con el bienestar de los agricultores, Fadnavis dijo que ya se había anunciado un paquete de 32.000 millones de rupias para los agricultores.

Sobre la exigencia de una condonación total del préstamo, dijo que se había formado un comité para examinar el asunto. «Nuestro objetivo actual es ayudar a los agricultores afectados por las fuertes lluvias. Nunca nos hemos opuesto a las condonaciones de préstamos», añadió.

«El gobierno está dispuesto a discutir todos los temas relacionados con los agricultores”, dijo Fadnavis.

«Descontento» con el retraso en el desembolso de ayuda para las inundaciones, Maharashtra CM ordena a los funcionarios que garanticen la ayuda oportuna

El Ministro Principal de Maharashtra (CM), Devendra Fadnavis, expresó el martes su descontento por el retraso en el desembolso de la asistencia financiera a los agricultores y ciudadanos afectados por las recientes inundaciones e instruyó a los funcionarios para garantizar que la ayuda llegue a los beneficiarios sin más demora, informó la agencia de noticias PTI, citando fuentes.

Fadnavis dio las instrucciones durante una reunión de gabinete celebrada en Bombaydonde, según se informa, varios ministros expresaron su preocupación por el lento ritmo de distribución de ayuda financiera, informó PTI.

Según funcionarios familiarizados con los acontecimientos, CM Fadnavis se molestó al saber que las transferencias de fondos se habían estancado en algunos distritos porque los recaudadores de distrito estaban de licencia durante Diwali, lo que provocó retrasos en la firma de las órdenes de desembolso.

«El CM fue categórico en cuanto a que tales excusas no se aceptarán en el futuro», dijo un alto funcionario que asistió a la reunión, y agregó: «También ordenó al secretario jefe que responsabilice a los funcionarios involucrados y garantice que la asistencia financiera llegue a los beneficiarios sin más demora».

Las fuentes dijeron que el CM dejó en claro que la responsabilidad general de garantizar la transferencia fluida de los fondos de ayuda recaería en el secretario jefe.

A principios de este mes, el gobierno de maharashtra había anunciado un paquete de compensación de 31.628 millones de rupias para los agricultores que sufrieron grandes pérdidas debido a las lluvias e inundaciones durante la temporada de monzones de este año.

El paquete cubre compensaciones por pérdidas de cosechas, daños a la propiedad, erosión del suelo, hospitalización, pagos graciables y apoyo a casas, tiendas y cobertizos para ganado dañados.

Veintinueve de los 36 distritos de Maharashtra y 253 de los 358 talukas se vieron afectados por fuertes lluvias, había dicho anteriormente Fadnavis.

(Con entradas PTI)





