Resolución del drama familiar ‘Grandes noticias para los inversores’

Lachlan MurdochPresidente y CEO de Fox Corp., ganó la batalla de sucesión contra sus hermanos Para mantener el poder de voto sobre la compañía de medios de televisión y News Corp, que fueron construidos por su padre, Rupert Murdoch.

Y Murdoch, hablando el miércoles en la Conferencia de Tecnología de la Comunidad Goldman Sachs de 2025 en San Francisco, dijo que la resolución del asunto es «una gran noticia para los inversores».

Con Lachlan en control de Fox Corp., el ejecutivo dijo: «Nos da claridad sobre nuestra estrategia en el futuro».

«Muestra que nuestra estrategia será consistente. Está claro y es muy sostenible», dijo. En los meses y años venideros, continuó: «Podemos estar muy enfocados en devolver capital a los inversores», así como invertir en «nuestro gran periodismo» y «permanecer[ing] centrado en el camino en el que estamos «.

Murdoch estuvo en el escenario por solo unos 10 minutos en la conferencia. La sesión estaba programada para comenzar a las 10:10 a.m. Pacífico, pero él estaba «llegando tarde», según Goldman Sachs. Comenzó a las 10:36 a.m. y concluyó unos 10 minutos después. (Murdoch se disculpó por su tardanza).

El lunes, el La familia Murdoch anunció el acuerdo de una disputa legal de larga duración que dejará a Lachlan Murdoch en control de las acciones de votación para News Corp y Fox Corp. Según el acuerdo, Lachlan está comprando las apuestas de tres de los otros hijos de Rupert Murdoch: James Murdoch, Prudence MacLeod y Elisabeth Murdoch, que habían desafió la capacidad de su padre para reestructurar la supervisión de sus herederos de ambas corporaciones.

El pacto le da al control de Lachlan Murdoch sobre Fox y News Corp hasta 2050. Con respecto a su comentario sobre el acuerdo que proporciona «claridad» sobre la estrategia de Fox, Murdoch puede haber estado aludiendo al hecho de que los otros tres hermanos no eran políticamente de manera derecha, y que podrían haber tratado de cambiar el enfoque de Fox News en el caso de que obtuvieran un biz de la familia sobre la familia.

Mientras tanto, en la mayor jugada directa al consumidor para Fox Corp. hasta la fecha, La compañía el 21 de agosto lanzó Fox One. El servicio, con un precio de $ 19.99/mes, proporciona acceso a la programación en su cartera lineal, incluidas las estaciones locales de Fox, Fox News Channel, Fox Business, Fox Weather y Fox Sports (incluidos FS1, FS2, Fox Deportes y B1G). Los usuarios pueden comprar un paquete de Fox One y Fox News ‘Fox Nation por $ 24.99/mes.

Murdoch, sin proporcionar detalles, dijo en la conferencia del miércoles que Fox una «en las primeras semanas superó las expectativas».

Fox Corp. también el mes pasado se vio envuelto en una pelea de carruajes con la televisión de YouTube de Google. Las dos partes alcanzaron términos en una renovación Después de una extensión a corto plazo a su pacto anterior, evitando un apagón de Fox News y otras redes en YouTube TV.

Para el trimestre que finalizó el 30 de junio, el cuarto trimestre fiscal de Fox de 2025, el de la compañía Los ingresos aumentaron un 6%, a $ 3.29 mil millones, En gran parte en la fortaleza de las ventas publicitarias para Fox News y el streamer de anuncios gratuito Tubi. Los ingresos netos para el período se duplicaron a $ 717 millones.