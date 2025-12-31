Resolución 2026 Vientre plano, comienza con estas 7 bebidas por la mañana

VIVA – Tratando de eliminar grasa del vientre a menudo resulta agotador, especialmente cuando varios métodos instantáneos y dietas extremas prometen resultados irrazonables. De hecho, la pérdida de peso duradera comienza con pequeños hábitos que se practican de manera constante.

Una rutina matutina es un buen punto de partida. Lo que bebes justo después de despertarte puede afectar la hidratación, la digestión, el metabolismo e incluso el apetito a lo largo del día. Según la nutricionista y educadora en diabetes, Dra. Archana Batra, elija beber Una mañana adecuada puede ayudar al proceso de quema de grasas, mantener la salud digestiva y controlar la ingesta de calorías de vez en cuando.

Es cierto que no existe ninguna bebida que pueda hacer desaparecer la grasa abdominal así como así, pero esta elección sencilla e inteligente puede complementar una dieta equilibrada, ejercicio regular y dormir lo suficiente, para que el programa de adelgazamiento se sienta más ligero. Aquí hay 7 bebidas matutinas que ayudan a quemar grasa en el estómago, como se informa en la página. Tiempos del IndostánMiércoles 31 de diciembre de 2025.

1. Té verde

El té verde es rico en catequinas y cafeína, dos compuestos conocidos por aumentar el metabolismo y quemar grasas.

«Este compuesto ayuda a aumentar el gasto energético y el proceso de termogénesis, para que el cuerpo queme más calorías», explicó el doctor Batra.

Un estudio profundo Revista de Investigación en Ciencias Médicas muestra que el consumo regular de té verde puede aumentar ligeramente el metabolismo y la quema de grasas.

Cómo hacer: Remoje 1 cucharadita de hojas de té verde o 1 bolsita de té en agua caliente (no hirviendo) durante 2 a 3 minutos. Beber sin azúcar o añadir un poco de zumo de limón.

2. Agua de comino con miel

Las semillas de comino se expanden cuando se remojan y liberan compuestos bioactivos que favorecen la digestión y el metabolismo. Su contenido en antioxidantes y antiinflamatorios puede ayudar a reducir el apetito mejorando la función de las enzimas digestivas. Una cucharadita de comino contiene sólo unas 8 calorías, lo que hace que el agua de jeera sea una bebida baja en calorías y beneficiosa para el intestino.

Cómo hacer: Remoja 1 cucharadita de semillas de comino en agua durante la noche. Por la mañana, cuele, agregue 1 cucharadita de miel y luego beba con el estómago vacío.