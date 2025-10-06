Residentes virales de Kemayoran Mockering Damkar que están tratando de extinguir el fuego: ¡bueno largo, grande!

Yakarta, Viva – Los eventos desagradables ocurren en la región KemayoranCentral Yakarta, cuando se registraron a varios residentes, se burlan de los oficiales bombero quien está luchando por extinguir el fuego.

El incidente del incendio ocurrió el viernes 3 de octubre de 2025, alrededor de 10.22 Wib, en un puesto de comida en Jalan Utan Panjang 3.

En el video de Instagram @info.kemayoranParece que los oficiales del sector de Harapan Mulya están tratando de domesticar las llamas que son bastante grandes. Sin embargo, en el medio del proceso de apagón, algunos residentes realmente hicieron palabras ridículas y duras para los oficiales.



Residentes virales de Kemayoran Caci Maki Damkar que están tratando de extinguir el fuego

Se escuchó a un residente gritar: «Vamos a cepillar un gran no (el fuego). ¡Bueno, hace mucho tiempo, cazando grande (el fuego)!»

Poco después, otra voz también parecía regañar: «¡Señor, señor! ¡Hey! ¡Hey! ¡Durante mucho tiempo! ¡Gob*k! Con el tiempo, cazando grande (el fuego)!»

A pesar de obtener ridículo e insultos de varias personas en el lugar, los bomberos aún muestran profesionalismo. Siguen enfocados en llevar a cabo tareas hasta que el fuego esté completamente controlado sin muertes.

Este momento entonces se convirtió viral En las redes sociales, desencadena una variedad de reacciones de los ciudadanos. Muchos critican la actitud de falta de respeto por los oficiales Damkarquienes realmente están tratando de salvar a los residentes y minimizar las pérdidas debido al fuego.

Las acciones de los oficiales que continuaron trabajando con calma en medio de la presión cosecha. No pocos ciudadanos que escriban comentarios y respeto por Damkar.

«Encuentra a la persona, dígale a PECETAR a Damkar,«Comentó uno de los ciudadanos.

«Bawel Yee Ayuda no Grifle Sí … Si te encuentras con la boca, da salsa de fideos de pollo, para no ser terco,«Citizen dijo.

«Hace que la gente se avergüence del ecuador. SHRISH DOANG, AYUDA KAGA,«Dijo el ciudadano.