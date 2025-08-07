Residentes salpicados cazando oro en el río Efrat seco, ¿es cierto que el tesoro está oculto?

Yakarta, Viva – Están ocurriendo fenómenos sorprendentes en el Medio Oriente. Río Efrat Durante miles de años de vida, el pulso de la vida en la región de Mesopotamia ahora se está reduciendo cada vez más. Las imágenes y los videos que circulan en las redes sociales muestran una condición de río alarmante.

Sin embargo, no solo la crisis del agua está en el centro de atención. Más tarde, surgió una historia de los residentes que mencionaron encontrar objetos brillantes que se asemejan que no es En el fondo del río que se seca.

Esta noticia de repente provocó una ola de residentes locales para ir directamente al río. Cazaron «oro» con equipo improvisado, con la esperanza de encontrar un tesoro escondido que se decía que surgía junto con el retroceso de Air Efrat.

¿Pero es cierto que el objeto que encontraron era de oro puro? ¿O simplemente un mineral ordinario que se asemeja al oro? A continuación, la explicación se llevó a cabo de JfeedJueves 7 de agosto de 2025.



Los residentes rodan en oro cavado en el borde del río Efrat que comenzó a secarse

¿Oro o Pyrit? Esta es la diferencia entre los dos

Muchos residentes sospechan que el brillo de oro que encontraron era de oro original. De hecho, citando de JFeed, los expertos advierten que el objeto solo podría ser Pyrit, un mineral dorado que a menudo se llama «Gold Fool» también conocido como oro falso.

A la vista, Pyrit y Gold se ven muy similares. Ambos son brillantes con amarillo dorado. Pero hay diferencias significativas entre los dos:

1. Color y brillo: el oro tiende a ser de color amarillo caliente y no demasiado brillante. Pyrit es más brillante y el color es bastante verdoso.

2. Violencia: el oro es suave y se puede rayar con clavos o objetos afilados. Pyrit es mucho más difícil y se aplica fácilmente en fragmentos.

3. Peso: el oro es más pesado que Pyrit. Si se comparan dos objetos, el oro se sentirá mucho más pesado.

Los geólogos instan a que las personas no se apresuren a vender o intercambiar sus hallazgos sin ser probados en un laboratorio oficial. Pyrit puede formar hermosos cristales y valor como una colección de minerales, pero el valor ciertamente está muy por debajo del oro puro.

Efectar problemas de río y día del juicio final

Curiosamente, secar el río Efrat no solo plantea el tema del oro. En diversas predicciones y literatura religiosa, el retroceso del agua de Ephrat se conoce como uno de los últimos signos del tiempo.

En el hadiz del Profeta Muhammad, se afirmó que el río Efrat retrocedería y mostraría la montaña dorada, entonces los humanos se matarían entre sí para luchar.

Este fenómeno también es interpretado literalmente por algunos círculos, aunque los académicos y académicos recuerdan no estar fácilmente atrapados en la especulación sin una base científica sólida.

Cualquiera que sea la verdad, el fenómeno en el río Efrat es un reflejo de cómo el cambio climático, la crisis del agua y las creencias culturales pueden interrelacionarse. Una cosa es segura, los hallazgos de oro o pirit en el fondo del río son recordatorios de que la naturaleza siempre mantiene sorpresas.