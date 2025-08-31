Residentes permanentes para animar CFD después de que Yakarta fue rodeada de una manifestación

Yakarta, Viva – La condición de varias regiones en Yakarta comenzó a ser normal gradualmente el domingo por la mañana, hasta que la comunidad parecía animar el día libre de vehículos de motor o Día libre de coche En el camino Sudirman.

La comunidad realiza actividades CFD Como de costumbre, a pesar de que el sábado por la noche, 30 de agosto y los días anteriores hubo una manifestación que condujo a disturbios en varios puntos.

También parecían caminar, correr y usar una bicicleta. Algunos residentes también desayunan en vendedores ambulantes que venden alrededor de Semanggi.

Ambiente de día libre de coche en Yakarta Foto : Vivanews/ Fajar Ginanjar Mukti.

Por otro lado, las actividades de tráfico en Jalan Gatot Subroto todavía no son completamente normales porque las carreteras de peaje en la ciudad todavía están cerradas. De hecho, se cerró la sección de la carretera Gatot Subroto frente al complejo parlamentario.

En esa área, el conserje limpió el material o los desechos de la manifestación. Además, el aparato del TNI parecía estar en guardia en la puerta principal del complejo del Parlamento.

Anteriormente, la manifestación que condujo a disturbios ocurrió alrededor del Parlamento, Senayan, Semanggi, Kwitang, Senen, a los complejos Tanjung Priok. Además, se saquearon varias casas en miembros del DPR, incluida la Casa de Ahmad Sahroni, Eko Patrio, a Uya Kuya.

Anteriormente, el gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, dijo la actividad Día libre de coche (CFD) en Yakarta continuará celebrándose el domingo 31 de agosto si no hay algo extraordinario que dificulte la implementación.

? Pramono en una conferencia de prensa en Yakarta entregó el sábado la implementación de CFD en medio de la escalada de esta manifestación como un esfuerzo para demostrar que DKI Yakarta es una ciudad segura.

? «Para Día libre de coche Mañana si no hay nada extraordinario, todavía lo sostendremos «, dijo. (Ant)