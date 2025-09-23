Residentes de Geruduk Mako Brimob, esta es la respuesta de la Policía Regional de Maluku

Sory ,. – El ambiente en Bula Village, East Seram Regency (SBT), Maluku, de repente se calienta el lunes (22/09/2025). Los residentes se enfurecieron y rodearon la sede de Brimob en Kelapa Dua después de la noticia de la noticia de la paliza supuestamente llevada a cabo por varios miembros de Brimob contra el presidente de la juventud de la aldea de Bula, Aji Rumaday.

En una grabación de video aficionado viral en las redes sociales, las masas parecían empacar la página de la sede de Brimob. La situación casi condujo a enfrentamientos con el aparato en guardia.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi

La ira de los residentes fue provocada por un informe de que el presidente de la juventud de Balu, Aji Rumaday, se convirtió en víctima de la persecución llevada a cabo por nueve miembros de Brimob para causar lesiones en la cara.

En respuesta a este caso, el jefe de las relaciones públicas de la policía regional de Maluku, la comisionada principal Rositah Umasugi, declaró que la preocupación era al mismo tiempo enfatizando que su partido procesaría la ley de los miembros sin escrúpulos de Brimob involucrados.

«El Sr. Kapolda ha ordenado inmediatamente al Sr. Dansat Brimob, y el Jefe de Provos junto con el equipo Paminal Bid ProPam Maluku, se dirigió a SBT, para manejar e investigar a fondo la supuesta persecución de los residentes», dijo el jefe de Kabid, lunes (22/22/2025).

Afirmó que la policía no protegerá a sus miembros que se prueban que violan la ley.

«La Policía Regional de Maluku no protegerá los elementos que están comprobados que cometen errores y violaciones de la ley. Debe procesarse de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo.

El jefe también instó al público a mantener la calma, no provocar, y presentar completamente el proceso legal a las autoridades.

«Cualquiera que esté involucrado en la persecución debe ser procesado. Pero preguntamos que la comunidad también puede tener emociones. El caso inicial también está siendo manejado por la Policía Regional SBT. En principio, estaremos abiertos y aún resolveremos este problema», dijo. (Usman Mahu/Tvone/Maluku)