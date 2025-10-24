Residentes de Gadchiroli en Maharashtra entregan voluntariamente 37 armas de fuego a la policía







Los residentes de la zona de Wangeturi han entregado voluntariamente un total de 26 armas de fuego y 11 rifles a gadchiroli Policía de Maharashtra, en una importante iniciativa cívica destinada a reducir la circulación de armas en el distrito.

En Gadchiroli, conocida por sus extensas áreas boscosas y remotas, los lugareños han dependido durante mucho tiempo de la agricultura tradicional y la caza para su sustento. Muchos residentes guardan armas de fuego para cazar y protegerse de los animales salvajes, a menudo heredadas de generaciones anteriores.

En el pasado, los grupos maoístas intentaron aprovechar estas circunstancias para reclutar a locales para su movimiento. Sin embargo, los funcionarios señalan que ningún joven de Gadchiroli se ha unido a las filas maoístas en los últimos cinco años, y sólo unos pocos grupos armados maoístas permanecer en el distrito.

El superintendente de policía de Gadchiroli, Neelotpal, había hecho un llamamiento a los residentes para que entregaran voluntariamente las armas de fuego en las comisarías de policía más cercanas. Respondiendo positivamente, los residentes de las zonas remotas de Mauja Hindur, Nainwadi y Todgatta entregaron las armas en la comisaría de policía de Wangeturi. La operación fue dirigida por el oficial de policía subdivisional, Headri, Yogesh Ranjankar, junto con otro personal y oficiales de la CRPF.

A lo largo de los años, estas entregas voluntarias han aumentado constantemente: 73 armas de fuego entregadas a la policía en 2022, 46 en 2023, 26 en 2024 y 29 en lo que va de 2025. Hasta la fecha, los residentes de todo el distrito han entregado un total de 365 armas de fuego.

Las autoridades dicen que esta tendencia refleja una creciente confianza entre los lugareños y los policía e indica una disminución constante de la influencia maoísta en la región. La iniciativa también está ayudando a los residentes a superar el miedo anteriormente asociado con la presencia maoísta.

Neelotpal elogió a los oficiales y al personal involucrados en la iniciativa y elogió a los ciudadanos por entregar voluntariamente sus armas de fuego. Además de Neelotpal y Rajankar, los superintendentes adicionales de policía M Ramesh (Campaña), Satya Sai Kartik (Aheri/Pranahita) y Gokul Raj (Administración) guiaron la operación.

Miembro del comité central entre los 210 maoístas que se rendirán en Chhattisgarh

Unos 210 cuadros maoístas, incluido un miembro del comité central, se entregaron ante las autoridades en Chattisgarhen Jagdalpur el viernes, lo que la convierte en la mayor rendición masiva en la historia de las operaciones antimaoístas en el estado.

Con esto, un total de 238 maoístas abandonaron el camino de la violencia y se unieron a la corriente principal en el estado en los últimos tres días, mientras que otros 28 se rindieron el miércoles. El ministro principal, Vishnu Deo Sai, elogió el acontecimiento y dijo que era un día histórico no sólo para Bastar sino para Chhattisgarh y toda la nación.

Los maoístas rendidos entregaron 153 armas, incluidos 19 rifles AK-47, 17 rifles automáticos, 23 rifles INSAS, una LMG (ametralladora ligera) INSAS, 36 rifles .303, cuatro carabinas y 11 lanzagranadas de cañón (BGL), dijo un oficial de policía.





