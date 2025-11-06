Residentes de Delomil entregan armas al grupo de trabajo de la administración pública

NTT, VIVA – El enfoque humanista del soldado. TNI volvió a dar frutos en la región fronteriza entre Indonesia y Timor Leste. Un residente de Delomil Village, distrito de Lamaknen, Belu Regency, East Nusa Tenggara, con las iniciales G (52), entregó voluntariamente un arma de fuego tipo Springfield de cañón largo al personal de Delomil Company II Post. Grupo de trabajo Pamtas RI-RDTL Sector Timur Yonarmed 12/AY/2/2 Kostrad el miércoles 5 de noviembre de 2025.

La entrega de estas armas fue resultado de la comunicación social y orientación territorial realizada de manera continua por los soldados del Task Force. Gracias a un enfoque persuasivo y amistoso, los residentes finalmente se sintieron seguros y confiados al entregar las armas que habían conservado desde el conflicto hace varios años.

Este paso es una prueba clara del éxito del Grupo de Trabajo Pamtas en la creación de una sensación de seguridad y el fortalecimiento de las relaciones con las comunidades fronterizas. Además de mantener la estabilidad de la seguridad, el personal del TNI también ayuda activamente a los residentes en diversas actividades sociales, educativas y económicas de la región.

Comandante Yonarmed 12 Kostrad, Teniente Coronel Arm. El Dr. Erlan Wijatmoko, SH, M.Han., expresó su agradecimiento por la concienciación de los residentes que entregaron voluntariamente sus armas. Destacó que esta acción reflejaba el creciente nivel de confianza del público en el TNI.

«Esta entrega voluntaria de armas es una prueba clara de la confianza del público en el TNI. Seguiremos dando prioridad a un enfoque humanista para que la seguridad y la paz en la frontera se mantengan bien», dijo el teniente coronel Erlan en su declaración oficial el jueves 6 de noviembre de 2025.

Según él, el TNI seguirá comprometido con la protección de las zonas fronterizas priorizando la comunicación social y la cercanía con la comunidad, no sólo a través de patrullas de seguridad, sino también actividades comunitarias que generen un sentido de unión y confianza.

Se espera que este éxito pueda ser un ejemplo para que otras regiones fronterizas continúen fortaleciendo la sinergia entre las fuerzas de seguridad y la comunidad, a fin de crear una situación segura, pacífica y propicia en todas las fronteras de Indonesia.