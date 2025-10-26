Residente de East Manggarai muere debido a la rabia, el perro que muerde fue asesinado y luego consumido por 17 personas

Manggarai Oriental, VIVA – Según los informes, un residente con las iniciales SB (37) murió mientras recibía tratamiento en el Hospital Regional de Ruteng, Manggarai, East Nusa Tenggara (NTT) el viernes 24 de octubre de 2025 a las 22.00 horas WITA.

Circuló ampliamente el vídeo que muestra los últimos segundos de SB, mostrando al paciente agitado y convulsionando. También se escuchó el llanto de una mujer en la sala de aislamiento donde estaba siendo tratado SB.

El jefe de la aldea de Wejang Mawe, distrito de East Lamba Leda, East Manggarai, Raimundus Sali, confirmó que SB, un residente de su aldea, murió debido a rabia.

Explica que SB fue mordido por perro mascota el 5 de septiembre de 2025, pero la víctima no denunció inmediatamente el incidente al centro de salud y solo limpió el área de la herida. morder con detergente.

«Los síntomas recién aparecieron ahora, por lo que la familia lo llevó al hospital de Ruteng. Pero desafortunadamente, en menos de 24 horas, el paciente fue declarado muerto», dijo el jefe del pueblo Raimundus, citado el domingo 26 de octubre de 2025.

Mientras tanto, un médico del hospital del distrito de Ruteng afirmó que la víctima fue trasladada al hospital la mañana del sábado 24 de octubre de 2026, en un estado clínico grave con síntomas típicos de la rabia, como inquietud, dificultad para respirar, alucinaciones, miedo al viento y a la luz, y convulsiones acompañadas de salivación profusa.

«El paciente entró en un estado muy grave como se ve en el vídeo antes de finalmente caer en coma y morir», dijo el médico.

Carne Perros rabiosos consumidos juntos

El jefe de la aldea de Wejang Mawe, Raimundus Sali, reveló que después de que el perro mascota de Safrianus Burin lo mordiera el 5 de septiembre, el perro fue asesinado inmediatamente y la carne se distribuyó a decenas de personas.

«El perro infectado con rabia fue comido por unas 17 personas, entre ellas vecinos y familiares, en la propia casa de Safrianus», afirmó Raimundus.

Raimundus añadió que la medida del gobierno de la aldea fue registrar a todos los residentes que habían consumido carne de perro. Los nombres de las 17 personas involucradas han sido enviados al Servicio de Salud para su tratamiento adicional.

Jefe del Servicio de Salud del Distrito de East Manggarai, dr. Surip Tintin explicó que el consumo de carne de perro no causa directamente la transmisión de la rabia, porque el virus de la rabia generalmente se transmite a través de mordeduras o rasguños de animales infectados, no a través del consumo de carne.

Añadió que se garantiza que la carne de perro cocida estará a salvo de la rabia, porque el virus muere a altas temperaturas.

Sin embargo, el riesgo de transmisión aún existe para quienes procesan carne cruda de perros infectados, especialmente si hay heridas que podrían estar contaminadas con la saliva o la sangre de perros expuestos al virus de la rabia.

«La rabia no se transmite a través de los alimentos, sino a través de las mordeduras o la saliva de animales portadores de la rabia que contienen el virus. La carne de perro cocida mata el virus. Lo peligroso es la persona que la procesa», añadió.

«O cortar carne cruda corre el riesgo de contaminarse con la saliva del perro», explicó Surip.

Respecto a los residentes que consumen carne de perros infectados con rabia tras morder a SB, no es necesario que les administren VAR. Sin embargo, es importante saber quién procesó primero la carne para poder aplicarle la vacuna y el suero antirrábico.

«Quienes necesitan VAR son las víctimas de mordeduras y los procesadores de carne de perro infectados con el virus de la rabia. Mañana, los funcionarios del Centro de Salud Comunitario Lawir recogerán el VAR en el almacén de Borong y luego se lo entregarán a quienes lo necesiten», añadió.

Espera que ningún otro residente presente síntomas de rabia como FB. Porque, según Surip, si aparecen síntomas, administrar VAR o suero antirrábico ya no es eficaz.

Si la picadura ocurre en un área de alto riesgo, como la cara, la oreja o la cabeza, entonces se debe administrar VAR dentro de las 24 horas. Mientras tanto, las picaduras debajo del área del hombro todavía tienen las primeras 24 horas para que la vacuna llegue al área de la herida.

El virus de la rabia, explicó Surip, avanza lentamente a través de los nervios hasta llegar al tronco del encéfalo. De hecho, las personas que son mordidas no experimentan síntomas clínicos hasta un año después, como ocurrió en un caso en East Manggarai.

«La rabia avanza lentamente a través de los nervios hasta el cerebro. Hay informes de que los síntomas sólo aparecen un año después de la picadura», añade Surip.

Surip señaló que 10 víctimas murieron en 3 años debido a la rabia. La muerte de la víctima de SB de Uwu, Wejang Mawe Village, es la última víctima.

«En 2023 se registraron 2 muertes, luego en 2024 hubo 4 casos y en 2025 también hubo 4 muertes. En los casos en East Manggarai, en promedio los pacientes murieron alrededor de 2 meses después de ser mordidos», dijo.

