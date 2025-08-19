Resident Evil Requiem, Outer Worlds 2, Lego Batman: Gamescom 2025


El Gamescom de cuatro días comienza en serio en Colonia, Alemania, el miércoles, pero la fiesta comenzó el martes con grandes anuncios hechos sobre títulos de videojuegos de Buzzy durante el evento de apertura en Live.

El evento incluyó un nuevo trailer para el próximo «Réquiem de residente«La fecha de lanzamiento del 29 de octubre revela para» The Outer Worlds 2 «de Xbox y la presentación de los juegos de Warner Bros. de los nuevos juegos»LEGO BATMAN: Legacy of the Dark Knight «.

Vea a continuación las noticias adicionales fuera de Gamescom, que se actualiza en tiempo real Variedad.

https://www.youtube.com/watch?v=yh7tva8yuf8

https://www.youtube.com/watch?v=1hqaogj01rc

https://www.youtube.com/watch?v=ythvzbkyv8k



