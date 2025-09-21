Residencia SightView News ve solicitudes de registro, éxitos del festival

San Sebastián’s Nuevas vistas El programa de residencia regresa para su undécimo año con una cosecha de nuevos proyectos emocionantes en desarrollo. Creado en 2015 para promover el talento emergente y entregó en asociación con el Centro de Cultura Contemporánea de Tabakalera para la Cultura Contemporánea y el Centro de Entrenamiento Elías QuereJeta Zine Eskola (EQZE), la iniciativa ofrece cinco residencias a los cineastas cada año.

El programa consiste en una estadía de ocho semanas divididas en dos etapas que comprenden un programa de tutoría de siete meses entre marzo y septiembre, que culminó durante las fechas del festival. Durante el festival, los cineastas completan las últimas dos semanas de su residencia en el edificio de Tabakalera y participan en actividades profesionales que incluyen sesiones de lanzamiento, redes y reuniones personalizadas individuales.

Un testimonio del éxito del programa, Ikusmira Berriak ha visto un enorme aumento del 34% en las aplicaciones este año. Hablar con Variedad Antes de dar la bienvenida a la cohorte de este año a la ciudad vasca, Maialen Franco de Ikusmira Berriak atribuye el aumento en la popularidad a un «proceso de reflexión interna» entre 2017 y 2018, lo que resultó en una redefinición de la estructura y metodología del programa con un enfoque en la internacionalización. «Esta transformación marcó un punto de inflexión: desde entonces, el número de presentaciones ha crecido constantemente, llegando a 487 proyectos en la última llamada». Como referencia, las primeras ediciones del programa recibieron entre 30 y 40 propuestas al año.

Desde su lanzamiento, Ikusmira Berriak ha apoyado el desarrollo de 56 proyectos audiovisuales, 28 de los cuales se han estrenado y se han exhibido en los principales festivales internacionales de cine. «El éxito proviene del viaje que realizamos juntos, no solo al apoyar un proyecto específico, sino al respaldar a los cineastas y apoyando sus carreras cinematográficas generales», agrega Franco.

Este año ha demostrado ser un ciclo emblemático en términos de mostrar el éxito de la iniciativa. «The Mysterious Gaze of the Flamingo» (clase de 2020) de Diego Céspedes ganó el primer premio en Cannes sin respeto y «The Ivy» (Clase de 2022) de Ana Cristina Barragán (clase de 2022) ganó el mejor guión en los horizontes de Venecia. Otros ex participantes, como Jaume Claret Muxart («Río Strange») y Gabriel Azorín («anoche conquisté Tebas»), también presentaron sus películas a Aclamar en Venecia.

¿El éxito recurrente del programa agrega alguna presión al equipo que lo ejecuta? «No diría que sentimos presión», dice Maialen. «Lo que creemos es un profundo sentido de responsabilidad y respeto por el trabajo que hacemos y ofrecemos. Cada año, hacemos un esfuerzo consciente para reflexionar sobre nosotros mismos para adaptarnos a las necesidades actuales y siempre cambiantes de una industria que se mueve rápidamente».

Como ejemplo, Franco cita dos premios presentados el año pasado: el Premio Sideral, que ofrece 10,000 € ($ 11,700) como una garantía mínima para la distribución internacional, y el Premio Casa Wabi, una iniciativa interdisciplinaria cuya misión es promover el intercambio de ideas alentando el diálogo abierto y constructivo.

Al comentar sobre la cohorte de este año (ver perfiles completos para todos los proyectos seleccionados a continuación), Franco elogia el trabajo del comité de selección, que consiste en representantes de cada institución asociada (Festival de San Sebastián, Tabakalera y Eqze). «Más allá de las ideas innovadoras o los temas que abordan, el programa pone especial énfasis en la identificación de una perspectiva cinematográfica única: los cineastas con una voz distinta y el potencial para ser apoyado con el tiempo, más allá de un solo proyecto».

«Los proyectos seleccionados este año van desde el cine de thriller y género hasta narrativas profundamente sociales», agrega el coordinador. «También hay historias que ofrecen una perspectiva crítica sobre el capitalismo y la dinámica de la clase. Captan excepcionalmente las múltiples dimensiones y tensiones que tanto la sociedad contemporánea como la industria del cine están experimentando. Cada uno aborda las preocupaciones y desafíos actuales desde perspectivas muy diferentes, al tiempo que propone nuevas formas narrativas y estéticas para explorarlos».

A continuación encontrará perfiles breves para todos los proyectos participantes en Ikusmira Berriak de este año:

«900 tonos» («900 toneladas»), Dir. Daniel Soares – Portugal

(Sonido y furia)

El cortometraje de Soares «Bad For A Moment» ganó la mención especial para el cortometraje en el Festival de Cine de Cannes 2024, y su trabajo se ha proyectado en grandes eventos como Locarno y Telluride. Su debut característico cuenta la historia del trabajador de basura de 33 años Sandro, que limpia las calles de Lisboa por la noche y cuida a sus bebés gemelos durante el día. A pesar de luchar financieramente, Sandro obtiene un automóvil deportivo, financiando el lujo a través del trabajo sexual en un movimiento que desdibuja su sentido de identidad.

«Cowboy Billi» («La cascada»), Dir. Fede Gianni – Italia, España

(Kino Produzioni)

El trabajo de Gianni ha obtenido premios del Gremio de Directores de América y Gotham, y su corto «Cowboy Billi» se estrenó en la Semana de los Críticos de Venecia. El debut del director del director se establece en las afueras de Roma en la década de 1960. Allí, los campos polvorientos se duplicaron cuando la película occidental se establece cuando Bianca, de 12 años, difumina las líneas de género al soñar con convertirse en un piloto de acrobacias. Cuando aparece una productora de cine buscando talento masculino, crea una nueva vida como Billy.

«Regreso al valle» («Regreso al valle»), Dir. Jaime Puertas Castillo – España

(Películas Maria Slu)

El debut del largometraje de Castillo, «Historias de Pastores», World se estrenó en Rotterdam el año pasado, y sus cortometrajes han jugado ampliamente en toda España. Su característica de segundo año es un drama sensual que sigue a los jóvenes Luz y Pedro, que se encuentran por casualidad en el molino de aceite de oliva, pero desconocen la existencia de Omar, que se encuentra en la enfermería del monasterio cercano. Poco a poco, estas tres personas descubrirán el papel desempeñado por lo divino en su relación.

«The Coreana, un poema ferromagnético de luz y memoria», Dir. Joana Moya Blanco – España

(Sirimiri Films)

Moya de Bilbao es geólogo y artista multidisciplinario cuyo cortometraje 2022 «Todo Lo Cubre La Sal» ha tocado festivales como Málaga y Doclisboa. «La coreana», su debut característico, se origina en un retrato familiar. La película experimenta con la escala del tiempo geológico para investigar la memoria de una montaña a través de una narrativa no lineal. El proyecto ha sido seleccionado por el Centro de Residencia de Matadero junto con Cineteca, Noka Mentoring (Tabakalera) y Dirdira Lab.

«The Dance of the Shadows» («The Dance of Shadows»), Dir. Kathy Mitrani – Francia

(Cine Eddy)

Este es el debut característico del cineasta colombiano con sede en Nueva York Mitrani, cuyas películas cortas («Buzzkill», «Sombras Nada Más») se han reproducido en los principales festivales internacionales en los últimos cinco años. La película encuentra a Ivonne en unas lujosas vacaciones en la costa norte de Colombia. Las cosas extrañas comienzan a suceder: se enfrenta a un extraño, luego se produce una tormenta peligrosa y, finalmente, su esposo muere en circunstancias misteriosas. Frente a una crisis de fe sin resolver, Ivonne debe luchar para proteger el honor de su familia.

«Sirens» («Siren»), digamos. Costa de Rica

(Lintner Films)

La característica debut de Latishev Salazar «Medea» se estrenó en San Sebastián y pasó a tocar más de 50 festivales en todo el mundo, así como la nominación de Costa Rica para el mejor largometraje internacional en 2017. Ella es la cofundadora de Linterna Films junto a Nicólas Wong. «Sirens» es un drama realista mágico sobre una mujer que se une a una casa de huéspedes habitada por mujeres y personas no binarias que se llaman «sirenas» después de que su esposo se pierde en el mar.