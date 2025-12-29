Reservas de habitaciones de hotel en Yogyakarta solo un 60 por ciento antes del Año Nuevo, PHRI revela la causa

Jacarta – Ocupación media u ocupación como hotel en la provincia de la Región Especial de Yogyakarta por delante Año Nuevo Para 2026 se registrará que alcanzará el 80 por ciento. Todavía hay una amplia disponibilidad de habitaciones de hotel u otros alojamientos.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Indonesia (PHRI), DIY Deddy Pranowo Eryono, transmitió estos logros basándose en informes de los miembros de PHRI en el período del 26 al 28 de diciembre de 2025.

«Muchos turistas no lo hacen reservaPero ven directamente al hotel», dijo Deddy, citado el lunes 29 de diciembre de 2025.

Explicó que la mayor ocupación de habitaciones de hotel se registró en la ciudad de Yogyakarta, especialmente en el área de Malioboro, seguida por Sleman Regency, especialmente la que limita directamente con la ciudad. «La ocupación es bastante uniforme, sólo que en Kulon Progo sigue siendo baja», afirmó.

Los visitantes de los hoteles están dominados por turistas de DKI Yakarta, Java Occidental, Java Oriental y Java Central, así como de Kalimantan Oriental y Lampung. Entre los invitados internacionales, la mayoría proceden de Malasia y Singapur, con la incorporación de Australia desde el 26 de diciembre de 2025.

«Países extranjeros, Malasia, Singapur, luego hay una nueva tendencia para que Australia ingrese a partir del día 26», dijo Deddy.

Reveló que las reservas de habitaciones de hotel para los días 29 y 31 de diciembre de 2025 están en el rango del 40 al 60 por ciento y aún pueden acercarse a la condición del año pasado, que alcanzó el 90 al 95 por ciento.

Por ello, hizo un llamado a los turistas a hacer reservaciones o pedidos con anticipación para no tener dificultades para conseguir una habitación durante las horas pico de visitas. «Recomendamos seguir haciendo reservas porque existe la preocupación de que las habitaciones estén llenas y los turistas tengan que andar buscando hoteles», dijo.

Aseguró que los precios de alquiler de habitaciones de hotel durante el período vacacional de fin de año se mantuvieran dentro de los límites reglamentarios.

«El límite superior es el 40 por ciento de la ‘tasa publicada’. Esto ha sido implementado y monitoreado por el grupo de trabajo, no hay violaciones», explicó.

Deddy también recibió informes de turistas que se alojaban en alojamientos sin licencia, incluidas pensiones, apartamentos, casas de familia o villas.

Esta condición significa que el número de huéspedes no se registra en los datos oficiales de ocupación y no contribuye al Ingreso Original Regional (PAD).

«Esto es en realidad una fuga en el PAD de los gobiernos municipales y distritales. Sería bueno que los gobiernos municipales y distritales pudieran actuar rápidamente (para poner las cosas en orden)», dijo Deddy. (Hormiga)