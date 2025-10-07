Reservas de divisas indonesias Nyusut a US $ 148.7 mil millones, el gobierno pagó la deuda y la estabilización de BI de Rupiah

Yakarta, Viva – Banco Indonesia registro reservas de divisas Indonesia a fines de septiembre de 2025 era de US $ 148.7 mil millones. Este valor es más bajo que el puesto a fines de agosto de 2025 de US $ 150.7 mil millones.

Director Ejecutivo del Departamento de Bi Communicas Ramdan Denny Prakoso reveló que la disminución en las reservas de divisas fue influenciada por, entre otros, por pago Deuda Gobierno extranjero. Así como la política de estabilizar el tipo de cambio del banco rupia, Indonesia, al tratar la incertidumbre del mercado finanzas Global sigue siendo alto.

«La posición de las reservas de divisas a fines de septiembre de 2025 es equivalente a la financiación de 6.2 meses de importaciones o 6.0 meses de importación y pago de la deuda extranjera del gobierno y está por encima de los estándares internacionales de adecuación de aproximadamente 3 meses de importaciones», dijo Ramdan a partir de su declaración, martes 7 de octubre de 2025.



Jefe del Departamento de Comunicación de BI, Ramdan Denny Prakoso

Dijo que en el futuro, Bank Indonesia cree que la resiliencia del sector externo sigue siendo fuerte en línea con las perspectivas de exportaciones que se mantienen.

«Bank Indonesia evalúa que las reservas de divisas siguen siendo fuertes para apoyar la resiliencia de los sectores externos y mantener la estabilidad macroeconómica y el sistema financiero», agregó.

Además, continuó, el saldo de las transacciones de capital y financiero que se predice que continuará registrando un excedente en línea con la percepción positiva de los inversores de las perspectivas de la economía nacional y los rendimientos de inversión que siguen siendo atractivos.

«El banco Indonesia continúa aumentando la sinergia con el gobierno para fortalecer la seguridad externa para mantener la estabilidad económica para apoyar el crecimiento económico sostenible», dijo.

