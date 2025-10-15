Reserva previa a partir de IDR 350 millones, Jaecoo J5 EV ya ordenó cientos de unidades y se enviará el próximo mes

Bogor, VIVA – Entusiasmo público por coche electrico Jaecoo J5 EV aparentemente bastante alto. Desde su inauguración en el Salón Internacional del Automóvil de Indonesia Gaikindo (GIIAS) de 2025, el automóvil SUV eléctrico Esto ha acumulado cientos de pedidos.

El jefe de producto de Jaecoo Indonesia, Ryan Ferdiean Tirto, reveló que los pedidos del Jaecoo J5 EV alcanzaron entre 200 y 300 unidades.

«Para la reserva anticipada, hasta donde recuerdo, fueron alrededor de 200-300 unidades en GIIAS 2025. Después de GIIAS hasta ahora no he recibido una actualización de cuánto más», dijo Ryan durante la actividad de Media Drive en Bogor, el martes 14 de octubre de 2025.

Ryan también dijo que el precio del Jaecoo J5 EV, que está en el rango de 350 millones de IDR a 450 millones de IDR, es el principal factor que atrae a los consumidores potenciales. Se espera que este automóvil pueda competir en el segmento de los SUV eléctricos compactos, cada vez más concurrido en el mercado indonesio.

Jaecoo J5 EV Foto : Abdul Aziz Masindo/VIVA.co.id

El lanzamiento oficial y el anuncio del precio final del Jaecoo J5 EV se llevarán a cabo a principios de noviembre de 2025, antes del evento Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 en ICE BSD City, Tangerang.

«Se lanzará el próximo mes, pero aún no se puede anunciar la fecha exacta, pero es posible antes de GJAW 2025», dijo.

Mientras tanto, el jefe de marketing de Jaecoo Indonesia, Mohammad Ilham Pratama, dijo que la entrega de unidades a los consumidores debería ser posible después del lanzamiento oficial en noviembre de 2025.

«Después de la publicación de los precios a principios de noviembre, la entrega debería poder realizarse inmediatamente», añadió Ilham.

Anteriormente, Jaecoo Indonesia anunció que el J5 EV había alcanzado un nivel de contenido nacional (TKDN) del 40 por ciento. Esta cifra se obtuvo porque este automóvil eléctrico se ensambló localmente utilizando un esquema completamente derribado (CKD) en las instalaciones de PT Handal Indonesia Motor (HIM) ubicadas en Pondok Ungu, Bekasi, Java Occidental.

«El J5 EV se ensambla localmente en las instalaciones de PT Handal Indonesia Motor, Bekasi, TKDN ha alcanzado el 40 por ciento», dijo Ryan.