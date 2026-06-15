Reseña de la temporada 3 de ‘House of the Dragon’: más acción, menos sueño

“Si esto es la victoria”, reflexiona un personaje de “House of the Dragon” mientras contempla un campo de batalla lleno de cadáveres, “espero no volver a ver nunca más”.

Esa línea es esencialmente la declaración de tesis de la serie precuela de “Juego de Tronos”, que regresa el 21 de junio después de una ya habitual ausencia de dos años. (Mientras tanto, los fanáticos de la franquicia podrían disfrutar de la encantadora y mucho más discreta “Un caballero de los siete reinos”, que se emitió por HBO a principios de este año). El drama sigue una guerra civil masiva que enfrenta a la familia real de Westeros contra sí misma sin beneficio para absolutamente nadie. La temporada 2, sin embargo, enfrentó algunas críticas por su falta de escenarios culminantes, posiblemente debido a que el orden de los episodios se redujo de 10 a solo ocho.

Personalmente, fui un defensor de la sensación a veces fúnebre de la temporada de segundo año, aparte de algunos verdaderos giros de ruedas como una dependencia excesiva de las secuencias de sueños. No sólo encontré las principales confrontaciones que hizo vea, como la muerte de la princesa Rhaenys Targaryen (Eve Best) y la mutilación del aspirante al Trono de Hierro, Aegon (Tom Glynn-Carney) en la primera instancia adecuada de combate dragón contra dragón del programa, bastante impresionantes, literalmente impresionantes, en sí mismos; También había internalizado la postura previamente establecida del programa hacia el conflicto armado. La cita que abre esta reseña es simplemente una de las declaraciones más explícitas de lo que cualquier espectador casual de “La Casa del Dragón” ya sabe: la guerra es el infierno, y no hay guerra más infernal que una con armas de destrucción masiva que escupen fuego y son cuestionablemente controlables. No es algo que debamos esperar ni disfrutar cuando llega.

Como es típico en un programa de esta escala, los cuatro episodios de la temporada 3 proporcionados a los críticos vinieron con una larga lista de spoilers más larga que algunos brindis de boda. Pero un punto de la trama que poder Divulgar (de hecho, algo que apuesto a que a HBO le gustaría mucho que hiciera) es que hay un enfrentamiento importante en el primer episodio. La infame Batalla de Gullet enfrenta a las fuerzas navales leales a Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) y lideradas por el comandante condecorado Corlys “Sea Snake” Velaryon (Stephen Toussaint) contra una flota de una Triarquía de ciudades-estado aliadas que han acordado ayudar a romper el bloqueo de Rhaenyra en la capital de Poniente, Desembarco del Rey. También es una de varias confrontaciones fundamentales que probablemente disiparán las preocupaciones sobre la continuidad del avance en el agua, ya sea en el Mar Angosto o en cualquier otro lugar.

Dirigida por el showrunner Ryan Condal y dirigida por Loni Peristere, Battle of the Gullet es realmente espectacular. Sin embargo, todo el objetivo de “House of the Dragon” ha sido tan bien planteado que hay poca satisfacción que se pueda obtener con las victorias pírricas logradas dentro de su alcance. No hay momento comparable al de Tyrion Lannister (Peter Dinklage) levantando la cadena a través de la bahía en la Batalla de Blackwater, uno de los primeros momentos destacados de “Juego de Tronos” que proporcionó una (breve) dosis de triunfo. Cuando los dragones llegan a Gullet, cualquier alivio que sientan las tropas de Rhaenyra es, en el mejor de los casos, fugaz, especialmente cuando no todos obedecen los deseos de sus jinetes, que es como comenzó todo este lío. Aunque ni la historia ni las partes afectaron la atención de que el príncipe Aemond (Ewan Mitchell) no lo hiciera. significar para que su mascota de gran tamaño vaporice a su propio sobrino, que es otro tema de “La Casa del Dragón”: que las intenciones individuales no son rival para fuerzas mayores, ya sean históricas o animales.

Es por eso que, en mi opinión, el desarrollo más emocionante de la temporada 3 tiene un alcance mucho más íntimo que hordas de tropas descendiendo al caos. El episodio final de la temporada 2 vio un enfrentamiento largamente retrasado entre Rhaenyra y su amiga de la infancia convertida en madrastra (¡los Targaryen, todos!) Alicent Hightower (Olivia Cooke), dos mujeres ahora varadas en lados opuestos del enorme abismo que comenzó como una grieta en su vínculo que alguna vez fue fuerte. La escena fue un recordatorio de los aspectos gratificantes de la relación interpretada por dos de los actores más hábiles en un conjunto de gran experiencia. (Tan hábil, de hecho, que apenas parpadeamos cuando recordamos que Cooke, de 32 años, debe ser la madre de Mitchell, de 29).

Tengo prohibido revelar sus circunstancias exactas, pero la temporada 3 presenta muchas más escenas entre esta pareja central, un gratificante regreso de “House of the Dragon” a sus raíces. Han pasado décadas dentro del marco temporal de la serie, sin mencionar cuatro años de tiempo real; A menudo es difícil recordar la compleja red de alianzas, traiciones y lazos familiares que llevaron a estos personajes a enfrentarse entre sí, una confusión que a veces es decidida y a veces frustrante. (Me tomó varios minutos de una escena supuestamente emotiva de mitad de temporada para recordar que estaba viendo a un padre hablar con su propio hijo). En sus oleadas alternas de resentimiento y comprensión, ira y tristeza, D’Arcy y Cooke imbuyen la dinámica de Rhaenyra y Alicent con todo el peso de esta historia y ninguna de sus complejidades.

No todas las conexiones del programa están tan bien realizadas, ni siquiera las fundamentales que impulsan grandes extensiones de la historia. Dos temporadas después, por ejemplo, “House of the Dragon” todavía está pagando el precio de agitar acontecimientos como el largo romance de Rhaenyra con Harwin Strong (Ryan Corr), que produjo dos niños cuya legitimidad ampliamente disputada jugó un papel importante en el inicio de la guerra. Se supone que las semillas plantadas en la temporada 1 ya están dando frutos, pero la continua negación de Rhaenyra y su vagamente esbozado destello de un romance de enormes consecuencias hacen que la recompensa sea menos que catártica. Es bueno, entonces, que la relación multifacética de Rhaenyra y Alicent sea un cheque que el programa sea más que capaz de cobrar.

“House of the Dragon” es una adaptación de “Fire & Blood” del autor George RR Martin, un texto que es más una enciclopedia de historia alternativa que una narrativa literaria. A veces, Condal y sus colaboradores trabajan para matizar los matices y la humanidad que se borran en los relatos académicos; en otros, canalizan con precisión la sensación de tropezar con una nota a pie de página que contiene toda una historia de vida idiosincrásica. Lo mismo ocurre con el primo de Alicent, Ormund Hightower (James Norton), un recién llegado a la temporada 3 que rápidamente se gana su lugar en un campo de combate abarrotado. Engañoso, caprichoso, quisquilloso y dotado de peculiaridades como la sensibilidad a los olores, Ormund entra en escena como un agente del caos, nominalmente aliado con los llamados Verdes (el lado Alicent-Aemond-Aegon) pero con una agenda y una estrategia propias. Es el tipo de personaje que salta de la página en los escritos de Martin, un sentimiento que Condal y otros conservan en la adaptación a pesar de los problemas declarados públicamente por Martin con algunas de sus elecciones.

Condal ha dicho que “House of the Dragon” terminará con la temporada 4, y no es una crítica decir que la primera mitad de la temporada 3 me dejó listo para esa conclusión. No necesito conocer los detalles de cómo se resuelve el conflicto para saber que no dejará a nadie realmente feliz y a todos peor, precisamente porque “House of the Dragon” lo pronostica tan claramente en las terribles y crecientes decisiones de cada personaje. Eso es lo que hace que tanto figuras marginales como Ormond como figuras fundamentales como las dos antiheroínas sean tan importantes. Ya sea que proporcionen sorpresa y distracción o un lastre, son las personas las que hacen que “La Casa del Dragón” valga la pena soportar la devastación predeterminada. Los dragones son sólo los lagartos voladores CGI en la parte superior.

La temporada 3 de “House of the Dragon” se estrenará en HBO y HBO Max el 21 de junio a las 9 p.m. ET.