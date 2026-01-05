Reseña de la temporada 2 de ‘The Pitt’: un regreso triunfal



Cuando «La fosa» se estrenó en HBO Max hace casi exactamente un año, fue un drama médico discreto sin el impulso de una propiedad intelectual preexistente (aunque los herederos de Michael Crichton, que afirman que el proyecto es un reinicio no autorizado de «ER», no estarían de acuerdo) o estrellas importantes. El programa regresa para la temporada 2 como un héroe conquistador, el actual ganador del Emmy a la mejor serie dramática junto con un cuarteto de trofeos adicionales. Los premios solo consolidaron una entusiasta celebración de «The Pitt» como un regreso a la televisión. clasicismo en medio de los trastornos de la revolución del streaming: una temporada de 15 episodios, un lanzamiento semanal y un elenco de desconocidos catapultados a la fama por pura química colectiva, Katherine LaNasa, Shawn Hatosy e Isa Briones, por nombrar solo tres destacados de un elenco enorme y uniformemente excelente, con LaNasa y Hatosy ganadores del Emmy junto a la estrella y productor ejecutivo Noah Wyle, pueden no ser nombres conocidos, pero ahora son amados por millones de personas por traer a sus personajes. a una vida asediada y llena de adrenalina durante un solo turno en una sala de emergencias ficticia.

No sabrías nada de esto de la temporada 2, aunque no porque el programa sufra una fuerte caída en la calidad. De hecho, todo lo contrario: bajo el firme liderazgo de Wyle, el creador R. Scott Gemmill y el director de producción John Wells, “The Pitt” nos lleva de nuevo a la refriega del Pittsburgh Trauma Medical Center, donde cada temporada se desarrolla hora tras hora casi en tiempo real. Para los médicos, enfermeras, trabajadores sociales y técnicos de emergencias médicas que componen el personal, es solo un día más de trabajo, lo que significa que «The Pitt» no necesita generar nuevas historias para explicar su existencia continua. El ambiente poco glamoroso de un hospital superpoblado tampoco facilita un aumento en el valor de producción similar al de “Stranger Things” que podría hacer un guiño a la aclamación del programa en el mundo real.

Los cambios en el status quo de “The Pitt” son sutiles, pero evidentes para una audiencia profundamente en sintonía con la dinámica de su lugar de trabajo. El médico tratante de Wyle, Michael “Robby” Rabinovich, llega al trabajo el 4 de julio en motocicleta, un nuevo pasatiempo del que sus colegas se burlan rotundamente de él con bromas afables sobre la crisis de la mediana edad. Serían más duros si supieran que les estaba mintiendo acerca de usar un casco, un detalle perfecto y pasajero que nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el estado mental de Robby casi un año después del tiroteo masivo en un festival de música que provocó el clímax de la temporada 1. (Ahora hay una placa conmemorativa en el vestíbulo). El cuarto será el último turno de Robby antes de un año sabático de tres meses, y las leyes de la televisión dictan que no puede ser fácil.

Robby no es el único miembro del personal de urgencias que se encuentra en una encrucijada. El Dr. Frank Langdon (Patrick Ball) está de regreso después de una pausa forzada para tratar una adicción a las pastillas recetadas que surgió de manera muy dramática la temporada pasada, y podrías cortar la tensión entre él y su ahora distanciado mentor Robby con un bisturí. La Dra. Samira Mohan (Supriya Ganesh) contempla su futuro personal y profesional al final de su residencia. Dennis Whitaker (Gerran Howell), que alguna vez fue un estudiante de medicina neófito, ahora está capacitando él mismo a nuevos alumnos. Esos estudiantes de medicina, el arrogante sabelotodo Ogilvy (Lucas Iverson) y la mordaz y perspicaz Joy (Irene Choi), son gotas de una avalancha de caras nuevas que marcan una de las pocas formas en que un programa ambientado en un solo lugar puede escalar significativamente. Robby choca con su próximo reemplazo, el evangelista tecnológico Dr. Al-Hashimi (Sepideh Moafi); la administradora de casos Noelle (Meta Golding) asesora sobre cómo navegar por el laberinto de Medicare, Medicaid y los seguros privados; El psiquiatra Caleb (Christopher Thornton) se ocupa de la salud mental de los pacientes lo mejor que puede en un contexto de emergencia.

Sin embargo, al tratarse de “The Pitt”, los proveedores de atención médica y las relaciones entre ellos existen sólo en el contexto de las personas a las que tratan. Así como Noelle y Caleb actúan como ventanas a facetas de un sistema disfuncional y mosaico que “The Pitt” no abordó tan directamente en la temporada 1, los casos de la temporada 2 continúan resaltando problemas sociales que inevitablemente surgen de una muestra representativa de la humanidad en sus momentos más bajos. Un programa orgullosamente progresista que sirve como contrapunto a nuestro momento político ultraconservador, “The Pitt” aborda las deportaciones de ICE, la gordofobia en la medicina, los cuidados paliativos para el cáncer terminal, la falta de vivienda, los peligros de la IA generativa y la necesidad de intérpretes de ASL para ayudar a los pacientes que no pueden oír en sus nuevos episodios. (Ambas temporadas de “The Pitt” estarán disponibles para su transmisión en ASL). El alivio cómico se intercala con lesiones por borracheras y contratiempos con Viagra, pero “The Pitt” permanece imperturbable en su seria conciencia social. También hay un impulso palpable para mejorar el material específico de Pittsburgh que rinde homenaje al lugar real fuera de las puertas del hospital, desde recordatorios sombríos del tiroteo en la sinagoga del Árbol de la Vida hasta tradiciones alegres como una convención peluda anual.

Semejante fuente de material parece aparentemente inagotable, aunque el espectáculo se esfuerza un poco cuando trabaja para igualar el rodaje del festival como un crisol que lleva a su elenco al punto de ruptura. (Todos los viejos chistes de “24” sobre cuántos días terribles puede tener Jack Bauer todavía se aplican). En cambio, “The Pitt” prospera en momentos más tranquilos, especialmente cuando los actores modulan ligeramente sus actuaciones para reflejar la evolución de sus personajes. Robby, normalmente tranquilo, es notablemente más vivaz y necesita su inminente descanso; La veterana enfermera a cargo Dana (LaNasa) es menos tolerante con las interrupciones después de que fue agredida por un paciente en la temporada 1. Trinity Santos (Briones) no ha perdido su lado abrasivo, pero un año de residencia le ha dado confianza real en lugar de bravuconería forzada. “The Pitt” no necesita mostrarnos los meses de trabajo duro que produjeron estos cambios, sólo su efecto acumulativo: un acto de confianza tanto en los artistas como en el público que facilita la reciprocidad. Se siente bien volver a ponerse en las capaces manos de “The Pitt”.