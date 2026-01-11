Reseña de la temporada 2 de ‘The Night Manager’: no ​​vale la pena esperar

En la medida en que “El gerente nocturno» ha sobrevivido en la memoria cultural desde que la serie limitada, adaptada de la novela de John Le Carré al mismo tiempo, se emitió hace una década, fue como un escaparate para gente guapa en lugares bonitos. (Tenía sentido que la directora Susanne Bier pasara a dirigir «La pareja perfecta», un asesinato misterioso protagonizado por Nicole Kidman y ambientado en una boda en Nantucket.) Por un tiempo, parecía que el programa podía iniciar un resurgimiento de Le Carré; el autor coreano Park Chan-Wook cumplió una toma subestimada en “The Little Drummer Girl” con la estrella en ascenso Florence Pugh al año siguiente. Pero la tendencia nunca despegó, y “The Night Manager” sobrevivió en gran medida como imágenes de Tom Hiddleston, Hugh Laurie y Elizabeth Debicki paseando por Suiza y Mallorca. Al igual que unas vacaciones reales, su poder de transporte estaba directamente relacionado con su fin finito.

Diez años después, sin embargo, “The Night Manager” está de regreso, al igual que Jonathan Pine, el soldado convertido en profesional de la hospitalidad y convertido en espía de Hiddleston. El guionista David Farr ha extendido la historia de Le Carré más allá de su conclusión original, dando como resultado un extraño híbrido: personajes como Pine y su encargada Angela Burr (Olivia Colman) siguen siendo los mismos, mientras que la directora (Georgia Banks-Davies), el socio de producción estadounidense de la BBC (Amazon Prime Video, reemplazando a AMC) y el escenario son todos nuevos. Al trasladar la acción a Colombia, “The Night Manager” al menos puede seguir ofreciendo vistas impresionantes e intriga escapista. Pero después de ver los seis episodios de la temporada 2, todavía no estaba convencido de que esta propiedad (no pretendía hacer un juego de palabras con un hotel) necesitaba ser revisada, y mucho menos ampliada. Al menos un muy El oscuro final de suspenso crea un ya anunciado Temporada 3, aunque contradice un poco el atractivo de fácil visualización.

Ambientada nueve años después de los eventos de la temporada 1, Jonathan ya no trabaja en hoteles, la profesión que lo puso en contacto por primera vez con el traficante de armas Richard Roper (Laurie), cuyo cuerpo él y Angela identifican en un flashback inicial, y sirvió como un gancho específico y convincente. (Gracias a Jonathan, Roper debía cientos de millones de dólares a algunos acreedores poderosos, que lo mantuvieron cautivo durante años antes de arrojar su cadáver a Siria). En cambio, Jonathan ayuda a dirigir un equipo de vigilancia remota dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores conocido como Night Owls, espiando objetivos (¡a menudo en habitaciones de hotel!) de forma remota y a todas horas del día. Pero a pesar del nuevo trabajo y de un nuevo nombre supuesto, Jonathan todavía está atormentado por su experiencia con Roper, un hedonista amoral cuyo lujoso estilo de vida fue financiado con derramamiento de sangre. Cuando un viejo socio de Roper reaparece, Jonathan se lanza de nuevo a la lucha en busca de un hombre que se anuncia a sí mismo como el sucesor espiritual de Roper: el magnate armamentista colombiano Teddy Dos Santos (Diego Calva).

Colombia es un país lo suficientemente hermoso como para ofrecer los impresionantes paisajes que uno espera de “The Night Manager”, desde exuberantes selvas hasta ciudades históricas, y lo suficientemente estable como para albergar una importante producción televisiva. Pero el recuerdo de décadas de disturbios civiles, que en gran parte terminaron con un acuerdo de paz firmado en 2016, todavía está lo suficientemente fresco como para proporcionar un contexto de la vida real para las maquinaciones de Teddy. Calva es una presencia cautivadora en la pantalla cuyo carisma libertino es un sólido sustituto del playboy elegante y regordete de Laurie, aunque la alguna vez estrella de “Narcos: México” merece más papeles más allá del inframundo centroamericano, como su ingenuo soñador en la película de 2022 “Babylon” de Damien Chazelle. “The Night Manager” sigue siendo el programa de Jonathan y, si bien la temporada 2 tiene sus momentos, finalmente no logra convertirlo en una figura parecida a George Smiley. Smiley, una creación más famosa de Le Carré, podría unir múltiples historias que de otro modo no estarían relacionadas en múltiples libros (y adaptaciones posteriores). Jonathan no resiste el mismo escrutinio sostenido. La misma suavidad camaleónica que lo hace tan apto para el espionaje lo convierte en un héroe inherentemente inolvidable.

Los créditos iniciales de «The Night Manager», descaradamente inspirados en Bond (hilos elevados sobre gráficos de armas disparando y rosarios rompiéndose) ya no se alinean con el estado mental torturado y traumatizado de Jonathan. Un enredo con la corredora de envíos con sede en Miami, Roxana Bolaños (Camila Morrone), recuerda la puerta giratoria de amantes de ese personaje icónico, y la nueva jefa de Jonathan, Mayra (Indira Varma), podría darle a M de Judi Dench una carrera por su dinero con una severidad dura. Pero el envejecido y atormentado Jonathan de Hiddleston es más severo que elegante, incluso si conserva la sencilla elegancia del actor. No puedo decir que haya pasado mucho tiempo en los años transcurridos desde la temporada 1 preguntándome qué fue del fantasma reacio, ni tampoco encontré que fuera un rato especialmente agradable después de nuestra reunión. Los nuevos colegas Waleed (Anil Desai), Basil (Paul Chahidi) y Sally (Hayley Squires) nunca superan el nivel de cómplices de la obsesiva búsqueda de cierre de Jonathan, y mucho menos del de un coprotagonista potencial.

«The Night Manager» eventualmente establece un vínculo más directo entre las dos temporadas, un poco de revisionismo descarado que aún facilita una segunda mitad más dinámica de este nuevo capítulo. Para entonces, sin embargo, ya es un poco tarde. Hace tiempo que el espectador empezó a preguntarse por qué Farr no puso su mirada en otra historia de Le Carré, o simplemente empezó de nuevo en Colombia sin la necesidad de intrusos británicos. La temporada 1 de “The Night Manager” fue un éxito, pero no tanto como para conquistar el mundo como para que una continuación sea casi económicamente obligatoria, como ocurrió con “Big Little Lies”. La temporada 2 no está exenta de intrigas agradables, pero nunca demuestra que vale la pena correr el riesgo de abrir un libro cerrado (literal).

Los primeros tres episodios de la temporada 2 de “The Night Manager” estarán disponibles para su transmisión en Amazon Prime Video el 11 de enero, y los episodios restantes se transmitirán semanalmente los domingos.